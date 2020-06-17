专家解读：如何应对肿瘤化疗所致的血小板减少症

肿瘤化疗所致血小板减少症（CIT）是临床常见的化疗药物剂量限制性毒性反应之一，可增加出血风险、延长住院时间、增加医疗费用、严重时可导致死亡。CIT有可能导致化疗剂量强度降低、时间推迟、甚至中止化疗，从而影响临床疗效和患者生存，并增加医疗费用，对患者的长期生存产生不利影响。中国临床肿瘤学会(CSCO)监事会监事长、哈尔滨血液病肿瘤研究所所长马军教授表示，肿瘤放化疗所致的血小板减少症是肿瘤科和血液科患者最常见的疾病并发症之一。

“大约30%以上的放化疗病人都会出现由于放化疗、靶向治疗、精准治疗和免疫治疗所导致的血小板减少，我们统称为CIT，它是肿瘤治疗中的最常见的并发症之一。”马军介绍，CIT会导致放化疗的延期或中止，导致病人的长期生存率下降，对于患者来说是极大的危险因素。他表示，目前医生对于CIT非常重视，已经成为除复发以外和血栓并举的一种并发症。

对于CIT的临床表现，马军说，其典型的临床表现包括在放化疗过程中突然出现皮肤黏膜的出血、牙龈出血和消化道出血。如有这些症状出现，应立即到医院就诊并做相关检查。他指出，早期诊断、早期正规治疗并进行积极的预防管理对患者来说非常重要。除了药物以外，肿瘤放化疗的病人要尽量卧床，减少剧烈活动，避免发生摔伤或者造成外伤的情况出现。一旦出现血小板减少，发生牙龈出血或者皮肤出血点时，应立即和医生联系进行血常规检查，一旦血小板下降，就要采取规范化的治疗。如果在放化疗过程中出现了严重的意识不清，呕血、咳血或吐血，就要考虑是否为脏器出血，同时立即到医院进行血小板输注和干预性治疗。马军提醒，白血病、淋巴瘤和各种实体瘤患者（如肺癌、乳腺癌、卵巢癌等），以及进行放化疗、靶向治疗的患者朋友要注意自查，主要是看有没有皮肤出血点，刷牙有没有自发性出血。

对于CIT所带来的影响，马军说，一旦肿瘤放化疗后出现血小板减少，有时会导致治疗无法按期进行，导致化疗延期或化疗药物减量，所以一旦出现CIT并且停药，病人就没有办法接着进行第二个疗程。一旦延长化疗，会导致肿瘤细胞快速增殖从而导致复发，最后影响治疗结果，这会非常严重地影响病人的无进展生存期，影响病人的生活质量和长期生存时间。“对于CIT病人，我们必须要进行治疗和预防行治疗，如果不进行干预性治疗，会导致放化疗停止，病人的生活质量下降。一旦出现CIT的情况，肿瘤科和血液科医生会并肩作战来进行治疗，快速让患者恢复。一旦初次治疗出现CIT，我们会在第二次治疗时进行预防性治疗，并且尽量做到最好，保障化疗能够足量足疗程进行，为患者带来更好的治疗效果。”马军表示。

谈及CIT治疗时，马军提出，现在CIT的治疗手段越来越多，除了输注血小板、使用rhIL-11、rhTPO外，近年来TPO受体激动剂也在该领域积极探索。与传统治疗血小板减少的药物更进一步的是，新一代TPO受体激动剂属于小分子非肽类药物，不会产生中和性抗体和交叉反应，不会导致血小板减少和抗体的出现。其次，它不与内源性TPO竞争结合TPO受体，在血小板生成上与TPO具有累加效应。