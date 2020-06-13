感染识别联合实验室将建 保障新发突发传染病诊疗救治和早期防控

昨天，中国疾病预防控制中心传染病预防控制所与北京地坛医院签署合作备忘录，建设感染识别联合实验室，搭建医防结合的感染诊断平台，系统地应对新发突发传染性疾病的挑战。

今年新冠肺炎疫情发生后，北京地坛医院与中国疾控传染病所联合成立检测工作组，开展新冠肺炎合并感染检测，为危重症患者精准治疗提供了依据。双方还共同开展合作研究，首次用病原学证据证实，大部分新冠肺炎重症患者存在合并感染，在全球范围内首次从脑脊液中测序获得新型冠状病毒全序列，支持新冠脑炎的临床诊断。

北京地坛医院院长李昂说，在新冠肺炎危重症患者临床救治工作中，医务人员发现危重症患者极易合并细菌及真菌等病原体感染，引起下呼吸道和血流感染。开展血、肺泡盥洗液等样本的病原菌培养以及药物敏感实验，对患者的诊疗至关重要，有助于减少病例重症化和死亡。感染识别联合实验室成立以后，双方将探索疾控部门和医疗机构之间“技术互补、人员互助、资源互享、信息互通”的工作模式，融合新型技术、提升人员能力、建立工作机制，并通过国家致病菌识别网在全国推广。

目前，国家卫生健康委及北京市感染性疾病医疗质量控制中心、北京市新发突发传染病应急救治中心均设在北京地坛医院。今年，北京地坛医院作为北京抗击新冠肺炎疫情主战场之一，截至6月10日24时，地坛医院共收治确诊患者272例，占全市确诊患者总数的46%，其中重症41例，危重症27例；接收机场和口岸转送的筛查人员3090人。中国疾病预防控制中心传染病预防控制所在此次新冠肺炎疫情防控中，先后派遣专家团队60余人次，执行实验室检测、流行病学调查、社区排查、督察指导、疫情数据分析、疫苗研制等任务。双方的合作是医防协同科技创新的重要举措之一，未来将成为防治新发突发传染病及其他公共卫生事件的重要诊断平台。