辉瑞中国李进晖：发挥企业优势推动肿瘤治疗“两全”管理

近些年来，肿瘤防治一直是业界专家热议的一个话题。国家癌症中心2019年公布的数据显示，恶性肿瘤（癌症）已经成为严重威胁中国人群健康的主要公共卫生问题之一，肺癌、肝癌、上消化系统肿瘤、结直肠癌、女性乳腺癌等依然是我国主要的恶性肿瘤。其中，乳腺癌为女性发病首位。

“乳腺癌领域还有很多方面需要探索，辉瑞‘新视角’乳腺癌高峰论坛为乳腺癌专业学术交流，与临床前沿成果分享提供了平台。”辉瑞生物制药集团中国区肿瘤及罕见病业务总经理李进晖称，我们希望在6月14日召开的“新视角”乳腺癌高峰论坛上，专家学者们共同解读乳腺癌肿瘤领域前沿诊疗进展，以期携手更多专业医生共同提升临床诊疗水平，为患者改善治疗获益。

近年来，国内乳腺癌治疗领域发展迅速，新产品、新治疗手段不断涌现，患者的治疗预期得到了极大的提高。李进晖介绍，乳腺癌管理慢慢趋向于慢病化管理，患者生存期很长，药物的不良作用，包括治疗手段带来的一些不良作用都会在后期出现。慢病化的乳腺癌管理需要国家、企业、临床学界等多方共同努力推动实现。

开展多学科规范化诊疗 助力乳腺癌领域均质化建设

肿瘤治疗并非是医院和患者两方面的事，药企作为重要参与方，在对抗肿瘤方面有着举足轻重的作用。李进晖表示，乳腺癌是辉瑞在中国市场肿瘤治疗领域中的重点对象，乳腺癌对全球女性健康而言是一大威胁。

李进晖表示，辉瑞在中国推动乳腺癌诊疗方面，采用了“两全”管理模式，即“全方位、全周期”的管理模式。“全周期是指，在患者治疗的全过程中，保证每个阶段都有药物覆盖；全方位则是，推动因乳腺癌产生的心血管、骨质疏松、抑郁等疾病的管理治疗。”李进晖称，关注乳腺癌本身治疗的同时，把它衍生的共病都要纳入管理。

“两全”管理，离不开多学科规范化诊疗。李进晖解释到，辉瑞十分注重多学科的规范化诊疗（MDT），近几年在乳腺癌领域MDT模式做得很深入。辉瑞以乳腺癌领域为基点，做了单病种质控推进项目，把规范化的内容带到地市，助力他们完成相关建设，帮助各级医院实现规范化的治疗选择、药物选择。

“乳腺癌是一个很适合诊疗下沉的瘤种，目前在五年生存率方面表现较好。” 李进晖认为，新冠疫情给乳腺癌下沉提供了很好的契机。她表示，这短时间，患者无法到大医院治疗，很多患者又必须进行诊疗，不得不选择自己所在的城市。在国家积极推动诊疗下沉的背景下，患者到地市级医院就医会变成一个新常态。乳腺癌有助于带动地市中小医院进行规范化诊疗，把患者布局到地市，从肿瘤方面帮助国家实现分级诊疗。

把患者留在基层的同时，也对乳腺癌治疗领域的均质化提出了挑战，如何保障患者在各级医院能够获得一致质量的诊断、治疗和整合服务，是摆在行业面前的难题。从李进晖的谈话中得知，辉瑞早在乳腺癌领域进行了如此布局，在近几年的“新视角”乳腺癌高峰论坛中，诊疗均质化的问题都是参会专家们热议并积极付诸于实践的话题。

提高医患满意度 减轻患者支付负担

中国乳腺癌治疗领域近年来的飞速发展，离不开靶向药物的不断上市和创新的临床治疗方案的提出，创新靶向药物的应用给肿瘤患者带来了更多的可能性。李进晖称，靶向药物和治疗在临床认可度很高，而且绝大多数靶向药物都是口服的给药方式，不但给药方式简单，而且副作用相对可控，患者更容易接受。目前，靶向药物临床需求高，但价格昂贵。“未来，对于这类药物在中国市场的发展，我们会积极配合国家争取将这些药物纳入国家医保目录，我们也会在商保模式下去做一些探索。”李进晖说。

目前，肿瘤治疗的主要方式仍然是放化疗，李进晖介绍，化疗药物很多都是细胞毒药物，此类药物输送到临床给患者治疗过程中，一旦处置不当或没有很好的保护措施，就会危及到药师和临床医师的健康。考虑到职业暴露问题，我们先在血液科做试点，未来想在全瘤种的药师和临床医护职业暴露防护方面做一些推进工作。

做好职业保护既要医护人员做好自我防范，也要求产品做好安全设置。李进晖讲到，为了减少职业暴露，此类药品包装需采用双层保护瓶、多道冲淋工艺并负压包装，避免医护人员在配药时受到身体伤害。

李进晖建议，医院设置静脉药物配制中心，并由医生和药师在这一中心配制好药物后多套一个保护袋，然后由护士给到患者。“我们了解发现，相当比例的医院是不配这个保护袋的，在此过程可能会对医护人员和药师造成暴露污染。而且，一部分医院中，细胞毒药物是由护士直接配制的。”李进晖说。

完善的给药流程，不仅能避免医护职业暴露风险，也对提高医患满意度有所裨益。李进晖称，除了帮助医护避免职业暴露，辉瑞也致力于全方位提升患者满意度，这也是辉瑞长期坚持的目标。

“企业在提升患者满意度方面有狭义和广义的区分。”李进晖讲到，从广义而言，患者满意度首先是企业能够把安全的、最新的产品，尝试通过各种途径尽早引到患者身边。狭义的是指，在用药期间，能及时被关注到发生的风险，并且及时得到相应处置。

李进晖进一步解释称，肿瘤药物的可及性和可支付性是影响肿瘤患者治疗的一个主要的障碍，提升患者满意度的另一个维度是降低患者用药治疗的经济负担，保障治疗不因费用问题而被迫中断。辉瑞不断探索高价值创新药的治疗支付方案，也会在各省地方大病医保以及商保和患者援助等方面做一些探索，实践好多方共付机制，减轻患者经济负担。”