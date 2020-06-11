牙齿如果出现严重的问题，是不可逆转的，尤其是牙周炎，由于早期多无明显自觉症状而易被忽视，待有症状时已较严重，甚至已不能保留牙齿。因而必须加以重视，定期检查和及时治疗。

微生物是引发慢性牙周炎的始动因子，长期堆积而引发牙龈的炎症和肿胀，使局部微生态环境更有利于牙周致病菌滋生。某些全身性疾病如糖尿病等也对牙周炎有负面影响。

1.刷牙或咬硬物时牙龈出血

正常的牙龈是不应当出血的，许多人认为牙龈出血是身体“火”太大了，买个败火的牙膏刷牙或吃点败火的药就可以了。实际上，牙龈出血是牙周炎最早期的症状之一，是机体发出的信号，告诉你牙龈发炎了，如果你不重视这个信号，那么牙周炎就会继续发展下去。

2.有持续性的口臭

引起口臭的原因有很多，其中牙周炎是一个重要的原因。牙周炎造成牙龈出血，组织发炎，致病的细菌产生代谢产物都会造成口臭。

3.牙齿有松动、位置改变或咀嚼无力

这是因为牙周病造成牙周组织的破坏，牙齿的支持力不足，引起牙齿松动、位置改变或吃东西用不上力。实际上这是牙周病到了中期或晚期的一种表现。

4.感觉牙缝越来越大

这也是由于牙周病造成牙龈和下方牙槽骨的退缩，引起牙间本应由牙龈和牙槽骨占据的空间暴露出来，使患者感觉牙缝越来越大。

实际上，牙周病的临床表现还有很多，由于早期没有能够引起人们足够重视的、明显的症状。因此，当出现上述症状时，应及时到正规医院检查及治疗，避免病变进一步发展到无法挽回的地步。