热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

牙周炎早期四大症状

2020年06月11日09:12 来源：海南日报

牙齿如果出现严重的问题，是不可逆转的，尤其是牙周炎，由于早期多无明显自觉症状而易被忽视，待有症状时已较严重，甚至已不能保留牙齿。因而必须加以重视，定期检查和及时治疗。

微生物是引发慢性牙周炎的始动因子，长期堆积而引发牙龈的炎症和肿胀，使局部微生态环境更有利于牙周致病菌滋生。某些全身性疾病如糖尿病等也对牙周炎有负面影响。

1.刷牙或咬硬物时牙龈出血

正常的牙龈是不应当出血的，许多人认为牙龈出血是身体“火”太大了，买个败火的牙膏刷牙或吃点败火的药就可以了。实际上，牙龈出血是牙周炎最早期的症状之一，是机体发出的信号，告诉你牙龈发炎了，如果你不重视这个信号，那么牙周炎就会继续发展下去。

2.有持续性的口臭

引起口臭的原因有很多，其中牙周炎是一个重要的原因。牙周炎造成牙龈出血，组织发炎，致病的细菌产生代谢产物都会造成口臭。

3.牙齿有松动、位置改变或咀嚼无力

这是因为牙周病造成牙周组织的破坏，牙齿的支持力不足，引起牙齿松动、位置改变或吃东西用不上力。实际上这是牙周病到了中期或晚期的一种表现。

4.感觉牙缝越来越大

这也是由于牙周病造成牙龈和下方牙槽骨的退缩，引起牙间本应由牙龈和牙槽骨占据的空间暴露出来，使患者感觉牙缝越来越大。

实际上，牙周病的临床表现还有很多，由于早期没有能够引起人们足够重视的、明显的症状。因此，当出现上述症状时，应及时到正规医院检查及治疗，避免病变进一步发展到无法挽回的地步。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

医保政策小问答：参加医保，到底有什么好处？   近日，为了让广大参保人更直观便捷地了解医保政策，一看就懂、一学就会，国家医疗保障局制作了“医保政策小问答”系列动画，让你两分钟快速了解最新最实用的医保政策。今天，让我们先来了解一下，参加医保到底有哪些好处。 【详细】

使核酸检测既保“量”又保“质” 国家提出四点要求   近日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗救治组下发《关于做好疫情常态化防控下新冠病毒核酸检测质量控制工作的通知》（以下简称“通知”），从四个方面对做好新冠病毒核酸检测质量控制工作提出了具体要求。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn