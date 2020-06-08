第二届中医药国际化发展论坛在京举行

人民网北京6月8日电 为推动中医药传承创新发展，助力中医药走向世界，7日下午，由人民网·人民健康和中国健康促进基金会、中华中医药学会主办，阿斯利康支持的第二届中医药国际化发展论坛暨“中医药助力心脑血管健康管理”全国启动会在人民日报社报告厅举行。与会嘉宾共同就中西医并重及心血管疾病防治展开讨论，深入探讨中医药国际化发展前景及面临的机遇与挑战。

国家中医药管理局局长于文明，中国健康促进基金会终身荣誉理事长白书忠，中央指导组专家组成员、中国工程院院士张伯礼，国医大师、中央保健专家组成员孙光荣，中国工程院院士、中华医学会心血管病学分会主任委员韩雅玲，中国工程院院士、山东大学齐鲁医院心内科主任张运以及人民网总编辑罗华，中华中医药学会副会长兼秘书长王国辰，首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉，阿斯利康中国总经理赖明隆等嘉宾出席会议。

国家中医药管理局局长于文明

国家中医药管理局局长于文明在致辞中表示，当前，中医药事业迎来了传承创新发展的重大战略机遇，我们要以更加宽广的胸怀、更加自信的胸襟拥抱现代科技、拥抱世界、尊重规律，推进中医药传承创新发展，推动中医药现代化、产业化，推动中医药产学研用一体化，与世界各国的医药卫生同行密切合作，为世界人民健康福祉，为构建人类卫生健康共同体做出新的更大贡献。

中国健康促进基金会终身荣誉理事长白书忠

中国健康促进基金会终身荣誉理事长白书忠表示，中国健康促进基金会自2006年成立以来，一直把推动健康管理与健康促进在中国的发展，发挥健康管理在慢病防治和提高国民健康水平中的重要作用，作为基金会的宗旨和使命。围绕健康管理与健康促进，基金会成立了90多个专项基金，开展了100多个公益项目。中医药助力心脑血管病健康管理的项目的启动，既是贯彻落实中共中央国务院《关于促进中医药传承创新发展意见》的具体行动，也是中国健康促进会多年来倡导和践行健康管理医学服务在中医药领域的探索。

中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼

中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼表示，当前，中医药事业发展迎来前所未有的大好机遇，但是仍有三大问题需要解决：一是要提供更多科学的临床疗效证据；二是要利用现代化的生产方式保证药品的高品质、高质量；三是要通过种植和管理的规范化实现中药材无公害。“我们需要以疗效为根本，以现代科技为支撑，以标准为引领，通过引进全球先进研发及产业技术，助力中医药现代化，推动中医药走向国际，与‘一带一路’沿线国家民心相通，共享中医药健康服务。”张伯礼说。

第二届国医大师、第五届中央保健专家组成员孙光荣

第二届国医大师、第五届中央保健专家组成员孙光荣教授表示，大力发展中医药事业，坚持中西医并重是国家的中医药政策核心，坚持中西医并重，是针对我国医药卫生现状和远景提出来的基本国策，关键是要落实在中西医药的平级管理、平行运作、平等对待上。此次新冠肺炎疫情的抗疫狙击战，形成了中西医结合式的中国方案，彰显了中国特色和优势，成为我国疫情防控的一大亮点，获得了国内外医学界和人民群众的高度认可，充分体现了“传承精华、守正创新”方向的正确性和将中医药发展上升为国家战略的重要价值。

人民网总编辑罗华

人民网总编辑罗华谈到，推动中医药国际化发展，要讲好中医药的疗效故事。人民健康作为人民网面向大健康领域打造的重要传播平台、服务平台和合作平台，在国家中医药管理局指导下搭建了线上线下中医药信息和服务体系，在中医药新闻宣传、体验基地、科普工作等方面做了大量工作。在疫情防控过程中，人民网以多种载体、多种形式、多个角度积极宣传中医药的重要作用，同时“人民好医生”客户端在全球抗疫系列访谈节目中邀请国内多位中医药专家在线录制全球抗疫大课，助力中医药走向国际。

中华中医药学会副会长兼秘书长王国辰

中华中医药学会副会长兼秘书长王国辰在致辞中表示，在此次新冠肺炎疫情防控中，中西医协同作战，取得了重大成果，也为世界提供了可借鉴的中国智慧。中华中医药学会作为我国成立最早、规模最大的中医药学术团体，此次与人民网联合举办中医药国际化发展论坛，目的是希望能有更多海内外知名企业共同参与、支持和推动中医药事业国际化发展进程，探讨中医药的创新与现代化，探索中医药走向世界的发展路径，助力“一带一路”建设，服务“一带一路”人民的健康，为中医药更好造福全人类做出不懈的努力。

首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉

首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉介绍了抗新冠肺炎病毒药物的筛选情况。他表示，中药治疗是个双靶向作用，一个是可以抗病毒，一个是抗炎，是双拳出击。从中医药抗新冠肺炎病毒药物的筛选来看，这次抗击疫情的“三药三方”，就是运用现代病理学的机理及中药的理法筛选的中药，从筛选到临床，证明了中医药在治疗新冠肺炎感染病毒中具有很好的效果。

中华中医药学会、人民网·人民健康、阿斯利康战略合作签署仪式现场

会上，中华中医药学会、人民网?人民健康、阿斯利康三方共同签署战略合作备忘录，三方将合作助力中医药发展，共同推动健康中国建设。

中国工程院院士、中华医学会心血管病学分会主任委员韩雅玲

针对心血管疾病防治、中西医并重等话题，中国工程院院士、中华医学会心血管病学分会主任委员韩雅玲表示，目前我国心血管病负担沉重，发病、复发及死亡风险等较高。其中，心血管病患者人数2.9亿，冠心病患者1100万，脑卒中患者1300万，严重影响健康，为此，收集中国冠心病患者抗栓数据势在必行，目的是建立中国冠心病病人的风险评分模型，指导个体化治疗。

中国工程院院士、山东大学齐鲁医院心内科主任张运

中国工程院院士、山东大学齐鲁医院心内科主任张运表示，中医药在心血管疾病当中发挥着重要的作用，中医和西医是两个不同的思想体系，中西医理论结合要经过漫长的实践。当前中医药面临的挑战，就是中医药制剂多种成分，难以阐明其作用机制。中药安全性和有效证据不足。RCT的进步推动了传统中医药（TCM）现代化的步伐，但大部分有关中医药的RCT样本量小，缺乏硬终点数据、随访时间短、结果变异大，不被西方学术界认可，为此阐明某些中药活性成分在心血管病中的药理作用和可能机制十分重要。

中国疾控中心慢病中心主任吴静

中国疾控中心慢病中心主任吴静谈到，我们有信心在疫情防控之后，进一步把慢性病防控工作按照原来的计划如期实现。有党中央坚强领导的“定心丸”、以社区为基础的网格化管理的战斗堡垒和群防群控措施的“强心剂”、医防融合中西医并重的“同心圆”，相信在举国体制下，不仅能取得抗击疫情的胜利，也能取得慢性病防控的胜利。

新疆医科大学党委常委、副校长安冬青

“中医药助力心脑血管健康管理”项目启动仪式

新疆医科大学党委常委、副校长安冬青介绍了“中医药助力心脑血管健康管理”项目。中国健康促进基金会、中华中医药学会、人民健康、阿斯利康等相关负责人现场发起了项目启动仪式。

圆桌论坛环节

在圆桌论坛环节，北京医院院长王建业、国家中医药管理局政策法规与监督司司长余海洋、阿斯利康医药科技（北京）有限公司董事长黄彬、《中华心血管病杂志》编辑部主任付晓霞、首都医科大学附属北京安贞医院主任医师刘宇扬、人民日报社经济社会部主任记者王君平等来自医学界与行业企业的嘉宾,围绕“如何打造中西医并重，彰显中医药在慢性病防治中的优势”“如何促进中药质量提升和国际化”及“中医药科技创新的前景探讨”等话题展开了热烈交流与探讨。

与会嘉宾纷纷表示，人民安全是国家安全的基石，人民健康是社会进步的基础，中医药有实力也有能力为全球健康提供中国智慧、中国力量。相信在“一带一路”的推动下，中医药必将在世界舞台大放异彩。