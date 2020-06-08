以健康管理为纽带，妙健康搭建服务平台助力药企发展

6月6日，由妙健康、赛柏蓝联合主办的《慢病用药+商保，药企营销突破新模式》在线沙龙活动在京举办，多位来自医药、保险领域的嘉宾围绕未来药企与保险机构、健康管理机构的融合展开讨论。

商保权重持续提升，协同药企挖掘增量市场

自2015年以来，商业健康保险的市场规模加速扩大，体量不断上升，对于药企的吸引力也越来越大。在葛兰素史克处方药零售负责人黄奕看来，从患者到医院、药房，再到商保支付，通过“点-线-面-体”的连接，以数据为强有力的支撑，提供更可靠的医疗健康和医药保障，会释放出巨大的市场机会。

葛兰素史克互联网医院负责人盛严慈也表示，未来，只有“医、药、险”三方的认知交互起来，才能真正打通商业模式，改变现有药企销售的整个形态，实现多方互利共赢。

2019年12月，中国银保监会新修订的《健康保险管理办法》正式施行，其中将健康管理以专章写入。从保险角度看，借助高频的健康管理服务，可以改善用户的健康状况，也可减少带病人群的并发症风险，实现成本可控，降低出险率。

泰康在线健康险事业部副总经理龚巧谈到，泰康在线从互联网上快速积累了一批用户，但这些用户都非常年轻且健康，购买的杠杆型产品可能需要很长时间才能发生理赔。而中国目前已经有大量的患病人群，这些人特别需要商业保险的支持，却存在风控上的痛点丞待解决，健康管理正好可以破解这一难题。

哪些药品能够进入商保、可以借助商保方式带动发展？一位健康保险行业人士表示，中国有约4亿多的慢病人群，社保不报的慢病药品，未来都有可能进入商保。商保并没特定的目录，在中国，药品与保险的结合才刚刚开始，拓展过程中必然会遭遇挑战，与美国的PBM模式相比，急需第三方机构来帮助管理处方用药，国内的健康管理公司能够扮演这个角色。

以健康管理为纽带，推进“慢病用药+商保”结合

妙健康高级副总裁兼首席医疗官罗晓斌博士表示，健康管理对于商业保险的价值，能够成为一个重要的纽带，协同慢病用药为患者提升服务质量。

罗晓斌表示，历经近六年的发展，妙健康不仅基于人工智能、物联网、大数据等科技手段，掌握了精准健康管理的核心能力，还引进国际前沿的生活方式医学，实现线上+线下全场景的管理。

针对药企与商业保险的结合落地，妙健康副总裁兼医药事业部总经理王建辉提出了两个服务方案。第一个是依托于妙健康的健康管理能力，以数据为抓手，整合医药、保险资源，打造“药品+服务+保险”的一体化解决方案，为药企打通新的营销渠道，也为保险促进产品销售。第二个是以妙健康平台为支撑，帮助药企去打造结合患者、医生和保险的解决方案。围绕医院内部的处方流转需求，妙健康输出健康管理、互联网医院、医药电商、健康科技的整体服务能力，搭建一个私有化处方流转和患者服务平台。