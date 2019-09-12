妙健康推出“AI健康管理师”，让健康管理触手可及

“AI健康管理师的出现，有助于赋能用户的自我健康管理与疾病预防，将传统的健康管理方式变得更加主动、更有温度。” 在近日举办的 “AI健康管理师技术评审会”上，妙健康副总裁罗晓斌博士表示。

2019年7月国务院颁布《国务院关于实施健康中国行动的意见》，提出围绕疾病预防和健康促进两大核心，促进以治病为中心向以人民健康为中心转变。随着人们健康意识的不断提高，健康管理行业也逐渐受到了越来越多的关注。

健康管理师是指从事对人群或个人健康和疾病的监测、分析、评估以及健康维护和健康促进的专业人员，2005年被纳入到卫生行业特有职业范围，经考试合格者可以获得国家职业资格证书。而妙健康推出的“AI健康管理师”，则是通过AI及大数据分析，为用户提供“健康画像”，提出健康促进方案。

此次技术评审会上，来自中国医院协会疾病与健康管理专业委员会、清华大学互联网产业研究院等机构的专家组成的评审会通过了“AI健康管理师”技术。这意味着“AI健康管理师”，已经具备参加并能够通过健康管理师考试的能力。

“推出AI健康管理师的初衷，是为了缓解国内健康管理师供应不足的现状，让健康管理服务更可及、更主动。” 妙健康副总裁刘邦长说，“相比发达国家，中国目前的健康促进专业人员较为短缺，数据显示，日本每300人就有一个健康管理师，而在中国每15000人才有一个健康管理师。”

不同于疾病诊疗环节的AI产品，“AI健康管理师”侧重疾病预防，基于运动、睡眠、膳食营养等常见的健康管理场景，实现用户健康数据的监控、追踪和反馈。“更重要的是，通过健康状况的信息推送、健康知识的交互学习等方式，能够提升用户的健康素养，促进用户从被动健康到主动健康。” 罗晓斌博士说。 （邓睿）