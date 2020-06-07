热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

别让高血糖锈蚀了你的明眸!

2020年06月07日09:03 来源：海南日报

每年的6月6日被定为“全国爱眼日”。控血糖、查眼底，预防糖尿病致盲成为今年爱眼日的重要宣传主题之一。为进一步提升广大糖尿病患者对并发眼病的重视, 6月3日至6日，海口市人民医院眼科为广大患者进行免费眼底筛查。

据了解，糖尿病视网膜病变是病程较长的糖尿病患者几乎都会出现的不同程度的视网膜血管疾病,也是导致糖尿病患者失明的常见原因。然而,许多患者对“糖网病”存在着一些错误观念,导致他们不能及时发现、及时治疗该病。例如,一些糖尿病患者认为只要控制好血糖就能避免糖网病的发生,这是最常见的认识误区。

海口市人民医院眼科主任医师张漫萍提醒，控制好血糖确实在一定程度上可以减缓糖网病的发病时间,并在早期对减轻病症有一定的作用,但并不表示控制血糖就可以避免糖网病的发病。日常生活中,患者应该时刻注意视力的变化,一旦出现视力问题就及时到医院就诊。由于糖网病早期症状不明显,因此确诊糖尿病后越早检查越好。确诊超过5年的患者建议每一年检查眼底一次,以便及时发现是否已经得了糖网病。（记者侯赛）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

医保政策小问答：参加医保，到底有什么好处？   近日，为了让广大参保人更直观便捷地了解医保政策，一看就懂、一学就会，国家医疗保障局制作了“医保政策小问答”系列动画，让你两分钟快速了解最新最实用的医保政策。今天，让我们先来了解一下，参加医保到底有哪些好处。 【详细】

使核酸检测既保“量”又保“质” 国家提出四点要求   近日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗救治组下发《关于做好疫情常态化防控下新冠病毒核酸检测质量控制工作的通知》（以下简称“通知”），从四个方面对做好新冠病毒核酸检测质量控制工作提出了具体要求。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn