别让高血糖锈蚀了你的明眸!

每年的6月6日被定为“全国爱眼日”。控血糖、查眼底，预防糖尿病致盲成为今年爱眼日的重要宣传主题之一。为进一步提升广大糖尿病患者对并发眼病的重视, 6月3日至6日，海口市人民医院眼科为广大患者进行免费眼底筛查。

据了解，糖尿病视网膜病变是病程较长的糖尿病患者几乎都会出现的不同程度的视网膜血管疾病,也是导致糖尿病患者失明的常见原因。然而,许多患者对“糖网病”存在着一些错误观念,导致他们不能及时发现、及时治疗该病。例如,一些糖尿病患者认为只要控制好血糖就能避免糖网病的发生,这是最常见的认识误区。

海口市人民医院眼科主任医师张漫萍提醒，控制好血糖确实在一定程度上可以减缓糖网病的发病时间,并在早期对减轻病症有一定的作用,但并不表示控制血糖就可以避免糖网病的发病。日常生活中,患者应该时刻注意视力的变化,一旦出现视力问题就及时到医院就诊。由于糖网病早期症状不明显,因此确诊糖尿病后越早检查越好。确诊超过5年的患者建议每一年检查眼底一次,以便及时发现是否已经得了糖网病。（记者侯赛）