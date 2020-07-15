预告| 聚焦后疫情时代“糖友”应该如何做好慢病管理，7月17日 上午10:00，敬请关注！

糖尿病是我国最常见的慢性疾病之一。长期高血糖可能引起眼睛、心脏、血管、神经等器官组织的慢性损害和功能障碍。除了高血糖，低血糖作为糖尿病治疗中常见的不良反应，不仅会诱发心绞痛，心肌梗死等心血管疾病，严重者甚至可能导致死亡，也应引起足够的重视。因此，如何做到平稳控糖，既将血糖控制在合理范围之内，又能有效避免低血糖等不良事件的发生，是糖尿病管理的重中之重。

前不久，新冠疫情的突然来袭，对每个人的生活都是一场考验。慢病患者由于免疫力较低，属于易感人群，尤其需要注意。但减少外出、少去医院等防疫举措，却让有长期用药需求的糖尿病患者“出入两难”。为了在非常时期帮助他们做好疾病管控，社会各界也进行了多种形式的探索，包括通过联动医院、社区、连锁药店等共同赋能慢病管理。

如今至暗时刻已过去，抗疫之战终迎来胜利曙光，后疫情时代正式拉开序幕！如何在新的阶段继续帮助糖尿病患者做好平稳控糖及慢病管理，也成为广泛关注的话题。2020年7月17日（周一） 上午10:00, 北京大学第一医院内分泌科主任医师 张俊清教授、北京金象大药房医药连锁有限责任公司副总经理 赵艳杰将做客“人民健康大讲堂”，在线为您解读后疫情时代，糖尿病慢病管理的方式与途径。千万不要错过！

【专家介绍】

张俊清，教授，博士生导师，北京大学第一医院内分泌科主任医师。