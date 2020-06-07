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《2019年我国卫生健康事业发展统计公报》发布

全国医疗卫生机构总数超100万个

2020年06月07日08:29 来源：人民网－人民日报

 

本报北京6月6日电  （记者白剑峰）国家卫生健康委今天发布的《2019年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，我国居民人均预期寿命由2018年的77.0岁提高到2019年的77.3岁。

医疗卫生资源总量逐步增加，卫生人力构成进一步优化。《公报》显示，2019年末，全国医疗卫生机构总数达1007545个，床位880.7万张，每千人口医疗卫生机构床位数由2018年6.03张增加到2019年6.30张。2019年末，全国卫生人员总数达1292.8万人，每千人口执业（助理）医师2.77人，每千人口注册护士3.18人。

卫生筹资总量增长、结构优化，居民医疗卫生费用的个人负担相对减轻。《公报》显示，2019年全国卫生总费用预计达65195.9亿元，人均卫生总费用4656.7元。

基层医疗机构服务能力稳步提高。统计数据显示，2019年乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）门诊服务量达20.3亿人次，比上年增加1.1亿人次，增长5.7%，占全国门诊总量的23.3%，所占比重逐年提高。

《 人民日报 》（ 2020年06月07日 01 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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