2019年人均预期寿命提高到77.3岁 医疗卫生费用个人负担减轻

人民网北京6月6日电（董童）5日，国家卫健委发布《2019年我国卫生健康事业发展统计公报》（以下简称“公报”）显示，居民人均预期寿命由2018年的77.0岁提高到2019年的77.3岁，孕产妇死亡率从18.3/10万下降到17.8/10万，婴儿死亡率从6.1‰下降到5.6‰。

医疗卫生资源总量逐步增加，卫生人力构成进一步优化。公报显示，2019年末，全国医疗卫生机构总数达1007545个。与上年相比，医院增加1345个，基层医疗卫生机构增加10751个。全国医疗卫生机构床位880.7万张。医院中，公立医院床位占72.5%，民营医院床位占27.5%。每千人口医疗卫生机构床位数由2018年6.03张增加到2019年6.30张。《公报》指出，2019年末，全国卫生人员总数达1292.8万人，比上年增加62.8万人，增长5.1%。2019年，每千人口执业（助理）医师2.77人，每千人口注册护士3.18人；每万人口全科医生2.61人，每万人口专业公共卫生机构人员6.41人。

卫生筹资总量增长、结构优化，居民医疗卫生费用的个人负担相对减轻。公报显示，2019年全国卫生总费用预计达65195.9亿元。其中，政府卫生支出17428.5亿元，占26.7%；社会卫生支出29278.0亿元，占44.9%；个人卫生支出18489.5亿元，占28.4%。人均卫生总费用4656.7元，卫生总费用占GDP百分比为6.6%。根据初步推算结果显示，2019年卫生总费用中个人卫生支出占比较上年下降0.25个百分点，卫生总费用占GDP的比重较2018年增长0.15个百分点。另外，2019年国家基本公共卫生服务项目人均基本公共卫生服务财政补助标准从2018年55元提高至69元。

居民医疗服务利用增加，公立医院床位使用率上升。2019年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达87.2亿人次，比上年增加4.1亿人次，增长4.9%。居民到医疗卫生机构平均就诊6.2次，比2018年增加0.2次。与上年比较，医院诊疗人次增加2.6亿人次，基层医疗卫生机构诊疗人次增加1.2亿人次。2019年，全国医疗卫生机构入院人数26596万人，比上年增加1143万人，增长4.5%，年住院率为19.0%。公立医院入院人数17487万人，占医院总数的82.6%；民营医院3696万人，占医院总数的17.4%。

公报特别指出，2019年，全国医院病床使用率83.6％，其中：公立医院91.2%。与上年比较，医院病床使用率下降0.6个百分点，但是公立医院上升0.1个百分点。2019年医院出院者平均住院日为9.1日，医院出院者平均住院日比上年略有下降。2019年，医院医师日均担负诊疗7.1人次和住院2.5床日，与上年相比基本持平。

公立医院医疗费用增长幅度保持稳定，次均费用涨幅连续4年控制在4%以内。按可比价格计算，2019年公立医院次均门诊费用和人均住院费用分别上涨2.7%和2.1%，涨幅较去年分别下降1.0个百分点和0.1个百分点，低于医院平均涨幅0.4个百分点和0.9个百分点。

村卫生室、社区卫生服务机构人员总数有所增加，基层医疗机构服务能力稳步提高。统计数据显示，2019年乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站)门诊服务量达20.3亿人次，比上年增加1.1亿人次，增长5.7%，高于全国总诊疗量增长水平（4.1%），占全国门诊总量的23.3%，所占比重逐年提高，2019年比上年上升0.2个百分点。《公报》显示，2019年，每千农村人口乡镇卫生院床位达1.48张，2018年为1.43张；每千农村人口乡镇卫生院人员达1.56人，2018年为1.49人。2019年底，全国53.3万个行政村共设61.6万个村卫生室，人员达144.6万人，与上年比较，村卫生室数减少0.6万个，人员总数有所减少。另外，全国已设立社区卫生服务中心（站）35013个，社区卫生服务中心（站）人员数比上年增加2.7万人，增长4.7%。