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中耳炎久拖不治 当心引起脑膜炎

彭放

2019年10月14日08:09 来源：长沙晚报

　　蔡大叔从小耳朵经常发炎，尤其遇到天气炎热或喝酒，右耳就有脓液流出，听力有所下降，他每次都用口服消炎药和滴耳液治疗，流脓症状有所改善后，就不再管它。

　　近日，蔡大叔头痛、发热，在当地医院治疗了一段时间，病情反而愈发加重，出现了颈项强硬、胡言乱语、神志不清等情况，被紧急送往长沙市中医医院(长沙市第八医院)神经内科治疗。经耳鼻咽喉科主任李振华会诊，分析蔡大叔因久拖不治的中耳胆脂瘤引起了化脓性脑膜炎。李振华带领团队通过手术将患者耳朵里的“不定时炸弹”完整切除。

　　李振华介绍，中耳与大脑只隔着一层薄薄的骨质和硬膜。中耳反复感染，脓液很容易侵蚀这层骨质和硬膜，侵袭到颅内，导致颞底或小脑感染，病情进展甚至可引起全脑感染。中耳炎分为分泌性中耳炎、化脓性中耳炎、中耳胆脂瘤等，中耳胆脂瘤是较为严重的一种，可引起反复耳流脓，听力进行性下降，严重者可引发颅内颅外并发症。手术是治疗中耳胆脂瘤的主要手段，早发现、早治疗有利于减少并发症、降低手术难度和风险，减少复发。

(责编：赵丰(实习生)、许晓华)


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