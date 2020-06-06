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90%县级医院设独立眼科

2020年06月06日08:48 来源：人民网－人民日报

　　本报北京6月5日电  （记者申少铁）6月6日是第二十五个全国“爱眼日”，今年“爱眼日”的主题是“视觉2020，关注普遍的眼健康”。国家卫生健康委5日举办新闻发布会，介绍我国眼健康工作情况，并发布《中国眼健康白皮书》。

　　国家卫生健康委医政医管局副局长周长强介绍，2017年以来，国家卫健委会同国务院扶贫办启动“光明扶贫工程”，对建档立卡贫困白内障患者进行免费救治，至2019年底共救治17.5万例。

　　全国防盲技术指导组组长王宁利说，2018年，近视防控上升为国家战略，由八部委联合发布综合防控方案，现已完成基线调查，在全国范围内开始了以学校为主战场的防控工作。在低视力康复方面，我国已初步建立覆盖城乡的助视器服务网络，使有需求的持证残疾人、残疾儿童基本辅助器具适配率达到80%以上。

　　《中国眼健康白皮书》显示，我国90%的县级医院已建立独立眼科。2003年，我国眼科医师数量是1.91万人，2018年已达4.48万人。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月06日 06 版）

(责编：许晓华、李轶群)


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