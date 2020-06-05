摸黑玩手机 小心晃出急性青光眼

“宅”在家的那段日子里，除了吃饭睡觉，熬夜刷抖音、打王者、追剧是不是成了你每天的“标配”？原有的生活规律被打乱，白天不起，晚上不困的夜猫子生活由此开启。即使关了灯也舍不得放下手机，意犹未尽时在被窝儿里也能刷上半个钟头。殊不知，摸黑玩手机，急性青光眼正在悄悄逼近你。

不开灯玩手机 真能看“瞎”眼

这绝非危言耸听。在昏暗的光线下用眼，会造成瞳孔长时间散大，堵塞眼内液体循环流通，导致眼压升高，青光眼急性发作。而持续的高眼压还可给眼球各部分组织和视功能带来损害，造成视力下降、视神经损伤和视野缩小，如果不及时治疗，甚至可能导致失明。

当然，摸黑玩手机只是诱因，最重要的是个体本身就属于“青光眼素质”。“青光眼素质”主要说的人群是高度近视、远视和有家族病史的青光眼患者。一旦有诱因，就会让眼压升高，从而发生青光眼。即便自身属于“青光眼素质”，也千万不用害怕，只要控制好诱因，形成青光眼的几率就会小很多。

除此之外，摸黑玩手机还很容易引发近视、干眼、黄斑病变等多种疾病，“手机族”应当引以为戒。摸黑玩手机对青少年的眼睛危害尤其巨大，黑暗中近距离看屏幕，眼睛眨动得少，很容易产生视疲劳，青少年的视力还在发育中，长此以往，很容易加重近视、散光等屈光不正问题。

四类人高危 更易被青光眼“盯”上

脾气暴躁的人 一些人常常情绪暴躁，情绪不稳定会导致眼压不稳定，长期眼压高便会诱发青光眼的形成。

40岁以上的女性 由于40岁左右的女性逐渐步入更年期，因此情绪多变，而这些都是“青光眼素质”的表现，情绪变化幅度太大，容易导致眼压急剧升高，诱发急性青光眼。

过度用眼者 眼睛跟大脑一样每天需要休息。然而，上班面对电脑，下班玩手机，这样的用眼习惯会导致眼睛过度疲劳，从而导致青光眼找上门。

高度近视患者 高度近视因为近视性眼球的扩大和视乳头的伸展，导致筛板和视乳头旁巩膜薄化，高眼压压迫视神经，导致视神经逐步萎缩，视野随之逐渐丧失致盲。

一个动作自测你离青光眼有多远

宅家期间，有些人出现了眼睛胀痛。对一些人来说，这可能是正常的，休息休息就没事了。但对于青光眼高危因素的人群，如果是眼压增高引起的，那就可能是青光眼的预兆。

怎样简单判断眼睛胀痛是不是由眼压增高引起的呢？在这里教大家一个小方法：“指测法”——用两根手指，只需两步，就能自测我们的眼压究竟有没有过高。

闭上眼睛，用食指轻轻触碰眼球，感觉一下眼球波动感：1.如果跟嘴唇一样的软度，那么眼压就是正常的；2.如果跟鼻尖一样硬度的话，那么眼压已经轻到中度升高了；3.如果碰起来像额头那么硬的话，那么眼压就已经很高了。通过这个自测的小方法，可以粗略地判断眼压到底正不正常。当然，如果感到明显不适，还是需要看医生。还需要提醒的是，人的眼压并不是一个恒定不变的数值。一天中不同的时间不完全相同。不能单凭一次眼压测量值就判断病情或确定诊断。

此外，除了眼睛胀痛、眼压升高，青光眼还有以下症状：

恶心呕吐，眼疼眼胀 当眼压急剧升高时，可反射性地引起迷走神经及呕吐神经中枢的兴奋，出现严重的恶心呕吐。三叉神经末梢受到刺激，反射性地引起三叉神经分布区域的疼痛，患者常感到偏头痛和眼睛胀痛。

视野变窄，视力减退 因眼压逐渐升高时，视神经受到损害，早期多在夜间出现视力下降和雾视，第二天早晨消失。晚期出现视野缩小变窄，这也是青光眼的主要症状。

虹视 看灯光时在其周围出现七色的彩圈或晕轮，类似夏天雨过天晴后空中的彩虹，这在医学上称之为虹视。

青光眼患者的居家“护眼大法”

青光眼是一种终身性疾病，居家期间，要保持良好的心态和稳定的情绪，精神压力大，思虑过多，好生闷气或大发脾气，均易发生急性青光眼；

不要过度用眼，要避免在黑暗中过度用眼看一个光亮点。平时看手机时最好调整手机屏幕的对比度，使亮度和色泽尽量柔和。有可能的话应在房间开一盏低亮度的背景照明灯，缓和一下屏幕和背景环境间亮度的差距。而且持续看手机时间尽量不要超过20分钟，要有意识地眨眼，注意给眼睛“减负”；

避免一次性大量饮水，水要少量分次喝，晚间尽量减少饮水量，防止诱发青光眼；

对于急性青光眼，突发的眼胀、眼痛、头疼，伴有视力下降，在自我防护良好的情况下，需要及时到眼科就诊，降低眼压，以防视功能损伤；

对于已经明确诊断的原发性开角型青光眼，患者需按时用药，疫情期间可实行网络问诊，择期去医院就诊；

新冠肺炎病毒可感染眼部结膜，进而可能引起肺部感染，青光眼患者特别是需要长期点用药物的患者需要严格注意手卫生。

文/王霞 刘力苇（北京康复医院）