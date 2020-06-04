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中医如何“降服”高血压

2020年06月04日10:35 来源：海南日报

中医如何看待高血压？有没有标本兼治的中医方法？为此，海南日报记者采访了海南医学院第二附属医院中医科主任王高岸。

高血压的常见病因

过食肥腻，阴浊内生（营养过剩、血液浑浊瘀滞）。现在的人营养摄入大大超过了所需，等到岁数增长之后，身体机能走向衰退，对营养的需要只会更少，如果继续过剩，囤积的营养物质便会进入血液，血液变粘稠，流动不再流畅，心脏难以将血液送上大脑，人体为了解决这个问题，就升高血压，所以营养摄入过剩是造成高血压的一大主因。

饮食起居无规律，劳逸失常，七情所伤导致衰老、肝肾不足。饮食起居无规律，劳逸失常，导致衰老、肝肾不足，阳虚生寒。凡所瘀滞，多属于寒，寒性凝聚、收引，因寒而凝，成阴浊，包括瘀血、痰饮、水湿等都是，导致血液运行瘀滞不畅，全身各脏器血液供应不足，人体代偿性血压增高，保证全身脏器血液供应。

中医如何治疗高血压

中药汤剂治疗 中医的中药汤剂治疗，是需要辨证施治的，其中重要的一点，要始终注意维护人体正气、阳气，不要伤正。高血压，往往和肝肾不足、阳虚，以及寒邪内客相关。凡身体有一处阳气不到，即在此处出现阴浊凝聚。仲景之《伤寒论》，他所重视的也就是这个“寒”字，而治病之法，也需以祛寒为主。寒邪自外而入，邪之来路也即邪之去路，所以治诸寒证需重视培养阳气以祛除寒邪，若能阳气温通，则阴凝自散，血压正常平稳。

运动治疗、食疗 中医认为，动生阳，避免寒凝血滞。运动有利于消除营养过剩，避免血液浑浊瘀滞。可以打太极、散步、八段锦等等。同时高血压的人饮食要有规律，就是饮食的时间、食量、品种等都要规律、合理，顺应自然规律。

中医常用的预防保健

饮食有节、起居有常 发现血压增高，怎么办？赶紧自我分析以前所有错误的生活、饮食、行为习惯，特别是过食生冷而伤阳、体胖少动而瘀滞、滥用药物而乱真、起居失常而损正，过劳疲累而耗精，找到了就马上改正，这是治愈高血压的根本保证。再配合正确的治疗，以汤药、针刺、艾灸、刺络、导引推拿等调之，多可治愈。

忌食肥腻和过度营养 凡动脉硬化、高血压及中风等，多与过食肥腻有关。中医来说，肥腻，多是湿热和生风之品，进食要适当。肥腻，一切肉的浓汁，都易引起痰浊内生，阻滞气机，风痰相乱，使血压增高，发生头痛、眩晕、耳鸣等症。首先要从调节饮食开始，有时饿着反而比过饱好。特别是晚上适当少吃点，可以让自己更健康。进食过多，营养过剩，容易血液浑浊瘀滞。

重视通便排浊 便秘，影响人体气机，便秘则肠中毒素内返，燥津伤正，为诸病之源。临床所见，高血压、中风、高血脂等，常见便秘。（记者 马珂）

(责编：李轶群、许晓华)


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