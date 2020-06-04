后疫情时代 用吃增强身体这座“城防工事”

随着国内疫情持续好转，人们的生活逐渐步入正轨，但国外疫情依旧严峻，疫情防控依旧不能掉以轻心。除了我们做好日常的防范工作外，还有什么能让自己在这场战疫中立于不败之地呢？

解放军总医院第三医学中心博士生导师、中华医学会科学普及分会前任主任委员王立祥表示，提升免疫力是抵抗病毒入侵最好的武器。

王立祥表示，当病毒、细菌等致病微生物侵袭时，人体也并非那么不堪一击。他介绍，人体的皮肤黏膜屏障可以隔离掉90%左右的外来侵害。当病毒突破皮肤黏膜屏障后，身体分泌出的黏液中所含的杀菌物质和吞噬细胞起到杀灭病菌的作用。而逃过这一灭杀的细菌，还会受到身体所产生的抗体的灭杀。因此，抵抗病毒，建设好身体这座“城防工事”才是最重要的。

如何来保护机体的健康，牢固“城防工事”呢？王立祥认为，首先要努力保护和呵护身体皮肤和黏膜的完整性，尽量规避呼吸道粘膜、口腔黏膜等损伤是防范病毒入侵最直接的屏障。其次要养成好的生活习惯非常重要，保证合理的膳食是第一位的。皮肤黏膜、各种防御细胞最基本的营养素便是蛋白质，如果吃不好，免疫战斗力就无从谈起。因此，应合理搭配谷类、肉类、蔬菜类这三大物质，保证充足的营养摄入。

合理饮食能让身体的免疫大军养足战斗力，捍卫身体健康。军事医学科学院食品与营养系博士芮莉莉在接受《生命时报》采访时给大家开出一个饮食秘方。即每天1碗杂粮粥；每天1种红肉；每天1杯酸奶；每天1种高维生素C水果；每天1份菌类；每天1份橙黄色果蔬。

芮莉莉介绍，每天1碗杂粮粥有利于提高机体免疫力。因为糙米、燕麦、小米、红豆、绿豆等未精制的杂粮含有丰富的B族维生素和多种矿物质，精制过的白米饭、白面条、馒头等主食中这些营养素含量很少。人体需要大量的B族维生素供应细胞进行增殖、氧化和还原作用，尤其是维生素B2、维生素B5（又称泛酸）、维生素B6及叶酸和维持细胞黏膜健康及制造抗体等免疫功能有关。

每天1种红肉有助于免疫系统发育。牛肉、猪肉、羊肉等红肉富含优质蛋白和铁，而优质蛋白是机体免疫功能的物质基础，如果摄入不足会影响组织修复，使皮肤和黏膜的局部免疫力下降，容易造成致病菌的繁殖和扩散，降低抗感染能力；铁元素的缺乏可导致免疫细胞数量减少，进而影响抗体产生，导致免疫反应缺陷。红肉还含有一定量的锌，这种营养素是人体内100余种酶的组成成分，尤其对免疫系统发育和正常免疫功能维持有不可忽视的作用。需要注意的是，红肉吃多了会增加罹患心脏病等疾病的危险，成年人一周最多吃500克。

每天1杯酸奶能激活全身的免疫系统功能。国内外研究表明，喝酸奶可以激活全身的免疫系统功能，抑制肿瘤。与普通牛奶相比，其中的蛋白质更易吸收，发酵后产生的乳酸还能抑制有害微生物的繁殖，促进胃肠蠕动和消化液的分泌，提高多种矿物质的吸收率，特别适合免疫力低下的老人和儿童食用。喝酸奶没有特定的时间限制，两餐之间或者饭前都可以。

每天1种高维生素C水果能促进机体抗体形成。抗氧化物质维生素C能减少外界对人体细胞内平衡的干扰，促进抗体形成，维持正常免疫力。另外，维生素C能帮助胶原蛋白生成，让细胞之间互相紧紧聚在一起，减少细菌及病毒入侵的机会。富含维生素C的水果有鲜枣、猕猴桃、草莓、木瓜等。

每天1份菌类有助提高人体巨噬细胞吞噬细菌等入侵者的战斗力。研究表明，香菇等菌类食物中富含的菌类多糖有助提高人体巨噬细胞吞噬细菌等入侵者的战斗力，从而帮助提升免疫力。研究显示，每天吃1份（约113克）香菇，4周后，免疫力明显提升。菌类还富含膳食纤维、氨基酸、维生素和矿物质，营养价值高，且有助降低血脂、胆固醇，清理血液杂质。

每天1份橙黄色果蔬增强机体防病毒能力。维生素A对免疫系统有重要作用，一旦缺乏可引起呼吸、消化、泌尿、生殖上皮细胞角化变性，容易受细菌侵入，增加呼吸道、肠道感染疾病的风险。富含维生素A的食物主要是动物肝脏，植物性食物只能提供类胡萝卜素，可在体内转换为维生素A。类胡萝卜素主要存在于橙黄色果蔬中，如胡萝卜、芒果、红薯、南瓜等。

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