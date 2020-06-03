返园啦，宝爸宝妈们做好准备了吗？

近日，为庆祝六一国际儿童节，中国疾病预防控制中心妇幼保健中心联合人民网·人民健康推出了主题为“宝宝重返幼儿园，宝爸宝妈早准备”的特别节目。中国疾病预防控制中心妇幼保健首席专家、中国疾病预防控制中心妇幼保健中心副主任金曦，中国疾病预防控制中心传染病处呼吸道传染病室主任冯录召，中国疾病预防控制中心妇幼保健中心儿童保健部徐轶群博士在节目中给广大宝爸宝妈们支了不少招儿，一起看看吧。

宝宝上幼儿园要坚持“两点一线”

开学之后宝宝们就要开始恢复到正常的上学状态中了，在这个过程中，冯录召主任特别建议广大家长，要尽量帮宝宝们做到“两点一线”的生活状态。在做好学习的同时，充分做好疫情防护，在接送孩子去幼儿园的环节中，坚持家庭、幼儿园两点一线，避免不必要的绕行或者外出活动，最好能步行或者自行车，私家车出行。如果必须乘坐公共交通工具，一定要做好防护措施，比如戴口罩，尽量和其他人保持安全距离，避免接触公共用品，下车或者到校之后第一时间做好手卫生，把风险降到最低。

徐轶群博士则建议，在上下学途中，步行是最好的方式。一方面可以避免在封闭的公共交通工具中与更多人接触，另一方面，从促进儿童健康角度，步行上下学也有很多益处。步行可以帮助孩子补充户外活动时间，达到每天两个小时户外时间的目的，有助于预防近视。

对于乘坐私家车出行的宝宝，金曦主任建议家长一定要注意安全座椅的使用。1.5米以下的孩子推荐使用安全座椅，而且安全座椅要放在第二排。另外建议家长朋友们在开车过程中要把车门和车窗都锁住，避免孩子在行车途中误开车门造成伤害。家长在防疫的同时也要注意孩子们的安全。

做好开学准备不妨亲子共学“咳嗽礼仪”

随着天气变热，很多地区成为疫情低风险地区，戴口罩的机会也在减少。除了戴口罩以外，疫情期间还有很多其他防疫措施，比如勤洗手，勤通风，保持人际距离，学习“咳嗽礼仪”等。要开学了，家长可以利用亲子时间，陪孩子一起学习“咳嗽礼仪 ”。

其实，学会“咳嗽礼仪”不仅能有效预防新冠肺炎，也能有效预防其他传染病，应该成为我们良好健康素养的体现。“咳嗽礼仪”很简单，家长不妨带着孩子在家里多练习几次，最好养成习惯：咳嗽或打喷嚏的时候，不能直接面对人，这样会把飞沫喷溅到别人的面部，所以最好能够背对人，有条件时用纸巾掩住口鼻，没有纸巾的情况下，用袖肘掩住口鼻，这样就能够防止飞沫喷得远，污染面积大。

学龄前宝宝看动画片要限量

受疫情影响，孩子“宅在家”的时间长了，家长难免要担心孩子的视力问题。很多孩子都喜欢看动画片，因为动画片就是一种“动起来”的故事书，非常吸引孩子。但是长时间看电子产品，包括电视，手机等对孩子会造成不良影响。金曦主任介绍，近视的形成在学龄前，近视形成主要是不良的视觉环境造成的。长时间看电视不仅对视力有影响，还会造成孩子爱吃零食，不运动导致肥胖等其他不健康的后果。此外，长时间看电视还会减少亲子交流沟通的时间，情感建立也会受到影响，所以家长应该合理安排孩子看动画片的时间，尽量带孩子到阳光下进行户外活动。

原来，在开学前有这么多要准备和注意的地方，您都了解到了吗？本次节目中徐轶群博士还特意给宝爸宝妈做了一个开学前准备的小讲座，里面有更详细，实用的内容，感兴趣的大朋友们不妨打开人民好医生app及时观看回放，获取更多信息。