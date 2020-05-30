世界无烟日，聊聊戒烟那些事

“我戒烟已经快四年了，现在、未来都是我的无烟日。”50多岁的老马曾是一位有着三十多年烟龄的重度烟民，在戒烟之前，一天一包烟几乎成了老马的生活必需。在那些无烟不欢的日子里，老马的身体健康状况逐渐下降，最终导致了四年前的一场大病。

“四年前做了心脏支架手术，不得不戒烟。”老马称，自己本来就有心血管疾病，因没有戒烟，疾病进一步恶化，使自己在死亡线上走了一趟。就是这次手术，让老马下了戒烟的决心，并成功的戒了烟。

“戒烟后口气变清新了，食欲也变好了。”老马认为，如果时间倒退十年，怎么也不会想到，十年后的自己会把烟戒了。人人得知，吸烟百害而无一益，但对大部分烟民来说，不到万不得已似乎并不愿意戒烟。

烟瘾单凭毅力难戒除 需专业指导

据中国疾控中心发布的《2018年中国成人烟草调查结果》显示，我国总体戒烟率为20.1%，每日吸烟者戒烟率为15.6%。中日友好医院呼吸中心副主任，烟草病学与戒烟中心主任，世界卫生组织戒烟与呼吸疾病预防合作中心执行主任肖丹表示，民众对烟害及如何治疗烟瘾认知有待进一步提升，一些有效的控烟方法未有效施行。

吸烟具体有哪些危害，北京市控制吸烟协会会长张建枢表示，吸烟容易引发各种癌症，还会导致运动能力下降、肺功能减弱，全身骨骼骨质密度降低，脑出血概率增高。

吸烟损害个人健康的同时，产生的二手烟对身边的人，尤其是儿童、孕妇危害颇深。“二手烟暴露可导致肺癌、冠心病等慢性疾病，对于孕妇及儿童健康造成的危害尤为严重。”肖丹讲到，孕妇暴露于二手烟可导致婴儿猝死综合征和婴儿出生体重降低，还有可能早产、新生儿神经管畸形和唇腭裂。儿童暴露于二手烟会导致呼吸道感染、支气管哮喘、肺功能下降、急性中耳炎和复发性中耳炎等疾病。还可能会导致多种儿童癌症、加重哮喘患儿的病情、影响哮喘的治疗效果。

吸烟有害健康已成社会共识，但对于吸烟成瘾者而言，戒烟往往不能一举成功。肖丹表示，烟草中尼古丁导致吸烟成瘾，这其实是一种慢性疾病，吸烟成瘾者的病变部位在大脑，其结构和功能已经发生改变。

“吸烟成瘾者，单凭毅力很难戒除烟瘾，需要到戒烟门诊找大夫，接受科学、规范的戒烟干预。”肖丹介绍，还可拨打世界卫生组织戒烟与呼吸疾病预防合作中心建立的全国专业戒烟热线4008085531及全国公共卫生热线12320，进行相应的戒烟指导。

电子烟借包装营销 隐藏自身危害

在戒烟方面，一方面是烟民戒烟意愿低，另一方面是烟民初次吸烟年龄低。张建枢介绍，大多数人吸烟始于青少年时期，大部分成年吸烟者在18岁前就开始了“烟民”生活。

关于未成年吸烟的情况，肖丹称，青少年心理发育还不成熟，容易受学校、家庭中吸烟者的影响，尤其是父母、老师、同学朋友，对青少年的示范作用巨大。

然而，诱惑青少年吸烟的，除了身边人的示范作用，还有产品本身。前两年电子烟迎来了一波小高潮，随着相关政策出台才有所“降温”。在香烟市场中，相比与普通卷烟，电子烟产品的包装和味道更是令人眼花缭乱。

“很多电子烟外形非常炫酷、科技感十足，为了吸引消费者还添加了许多好闻的香料，如樱桃、泡泡糖和棉花糖等香味，让原来不吸烟的人都蠢蠢欲动。”肖丹表示，这些产品使用时尚的设计或推出易于携带且具有欺骗性的促销手段，旨在使年轻人低估相关的健康风险并开始使用。

烟草对青少年危害不言而语，原中国预防科学院副院长研究员吴宜群表示，吸烟的年龄越小，患心脏病或肺癌的年龄会越早，青少年万万不可看着电子烟有趣就想尝试，一旦尝试就可能上瘾。电子烟成瘾的后果，不仅是吸电子烟，还可能埋下烟瘾，彻底成为烟民。

虽然电子烟不会像传统烟草一样，产生大量烟雾，但其原理同烟草并没有什么不同。首都医科大学附属北京儿童医院呼吸科主任医师秦强表示，吸电子烟也同样把烟草中的主要成分吸到了体内。电子烟是通过电子雾化的方式吸食纯化烟草中的主要成分。在吸食过程中，电子滤网加热纯化烟草物质，形成可挥发物，其被吸入呼吸道后，起到的效果和吸食烟草类似。物质加热后的挥发物，也有可能被周围的人吸食到。所以电子烟既不是安全产品，也同样会产生二手烟。

整体吸烟率下降 北京控烟举报同比降低

老马用亲身经历证明了吸烟百害而无一利，专家用科学证实了吸烟对健康的危害性。为了进一步做好控烟工作，2019年，国家卫健委联合中宣部、教育部等八部门印发《关于进一步加强青少年控烟工作的通知》，指导各地建立健全无烟法规体系。

同年，也发布了《关于加强电子烟危害宣传工作的通知》，指导各地同步开展相关宣传工作，并配合烟草局、市场监管总局开展了中小学校周边电子烟和卷烟销售调研检查工作。

经过多年的控烟行动，控烟效果逐步凸显出来。《2018年中国成人烟草调查结果》显示，2010年至2018年间，整体吸烟率呈现下降趋势。其中，男性吸烟率由2010年的52.9%下降到50.5%，女性吸烟率也下降了0.3个百分点。

这一控烟成果离不开全国各地的努力，在控烟方面，上海打造“六个一”控烟工作模式，建立了一根控烟热线、一幅控烟地图、一张戒烟服务网络、一系列控烟干预方法、一个控烟工作机制、一套控烟管理制度。北京组建控烟志愿者队伍，形成包含16个分队、13886名志愿者的控烟志愿者服务总队，志愿者和卫生监督部门联动，有效提高了北京控烟执法效率。

张建枢介绍，北京市控制吸烟协会通过“无烟北京”微信公众投诉举报平台统计2020年1月1日至5月28日收到控烟投诉举报线索3342件平均每日接报22件与2019年同期相比下降50.3%。

肖丹表示，切实有效的控烟方式，需要凝聚更大社会共识，加强各关部门沟通合作，全面履行世界卫生组织《烟草控制框架公约》。同时借鉴全球控烟工作较好国家的经验，包括调动医务人员参与控烟工作的积极性并发挥榜样作用、汇集社会各界的力量保护青少年远离烟草及二手烟暴露、将戒烟药物纳入医保等。

为了进一步落实控烟措施，国家卫健委方面表示，2020年，将坚持健康优先的理念，进一步推进无烟党政机关、无烟医院、无烟学校等各类无烟环境建设；围绕世界无烟日等主题日开展宣传活动，全方位加强控烟宣传引导；指导督促地方制订完善控烟法律法规，加强控烟执法监督；开展国内烟草（包括电子烟）危害等基础研究，开展2020年成人烟草流行调查；组织无烟立法、控烟能力建设等培训。（王国菁）