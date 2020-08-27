烟瘾犯了， 家人该怎么劝

35岁的王先生烟龄15年，每天一包烟。他很清楚吸烟是导致诸多疾病的危险因素，好几次痛下决心戒烟，但均以失败告终。这次疫情让王先生意识到健康的重要性，再次下定决心戒烟，但在烟瘾发作的时候多次出现精神萎靡、易怒等表现。作为他的家人，应该怎么劝才能帮助他摆脱烟瘾呢？

强调危害做缓兵之计

对于吸烟的危害，吸烟的人基本都知道，只是烟瘾犯了就不管不顾了。作为家人我们还是要多多给他们强调一下。例如，吸烟几乎可损害人体所有器官，导致全身各系统的恶性肿瘤，如肺癌、口腔癌、喉癌、食管癌、胃癌等，还可导致如慢阻肺、哮喘、冠心病、脑卒中等。

二手烟会给家人和同事的健康造成威胁。成人二手烟暴露可导致肺癌。孕妇暴露于二手烟可导致早产、新生儿神经管畸形、猝死综合征等。二手烟对儿童的危害最大，会引起支气管哮喘、肺功能下降、中耳炎等疾病。一旦他们想吸烟时，就多给他们强调一下吸烟对自身健康和家人健康的危害，为采取下一步措施争取时间。

少指责多奖励

在戒烟行动期，家人的关心和支持十分重要。家人可以帮助他制定戒烟计划，与他一起讨论可能面临的困难和解决办法，还可以表达出对其健康问题的担忧，同他讨论戒烟的好处。例如戒烟3个月肺功能就能明显改善，戒烟1年可使冠心病风险降低50%等。

吸烟者在戒烟的第一个月内容易烟瘾复发，家人对于其想吸烟的情况不能指责，应表示理解。可以陪他聊天、运动、看电影，转移戒烟者的注意力，在其成功控制烟瘾的时候要及时给予奖励与赞扬。如果戒烟者每次成功控制烟瘾之后都能收到家人的正面反馈或赞赏，其戒烟的动力与信心会大大增强。

如何帮其克制烟瘾

对于有着十几年烟龄的人来说，烟瘾发作时是非常难受的，仅凭劝说可能还不能达到目的。如何帮他们应对烟瘾发作呢？不妨试试以下四招：

1.让手和嘴忙起来。如盘核桃、练书法、嚼口香糖、吃水果等。

2.深呼吸。当压力增加或有强烈想吸烟的冲动时，重复做深呼吸，直到感觉压力减轻。

3.改变习惯。比如饭后想抽烟，可以建议其饭后散步、听音乐、看视频或聊天等来转移注意力。

4.家人的关爱与支持。当戒烟者出现烦躁、焦虑等情况时，作为家人要多理解多包涵，增强其克制烟瘾的动力与信心，同时也要在旁监督。

创造无烟环境

在家中创造无烟环境，也能帮助戒烟者实现目标。比如彻底打扫房间，把与吸烟有关的东西扔掉。可以在家中养花种菜，还可以张贴带有健康生活和大自然内容的图片，必要时还可以张贴戒烟标识，明确禁止吸烟的场所。

总之，家人可以通过关心与鼓励、改善家庭环境、倡导健康生活方式等方法帮助戒烟者克制烟瘾。对烟瘾较大、以上措施均不奏效者，建议其尽早向戒烟门诊求助，在医生的指导下使用药物戒烟。

（作者单位：朝阳医院医学研究中心临床流行病学研究室/烟草依赖治疗研究室）