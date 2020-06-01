吸烟有害健康 有效戒烟科普先行

今年5月31日是第33个“世界无烟日”，本届主题是“保护青少年 远离传统烟草产品和电子烟”。该如何保护年轻人免受烟草危害，看看专家学者怎么说。

“烟草与肺癌”公益视频发布暨“无烟为明天，99招拒绝二手烟”抖音公益挑战赛启动会现场

“我国每年约1/4的癌症死亡与吸烟相关。”国家癌症中心主任、中国医学科学院肿瘤医院院长赫捷院士说，“健康中国2030”规划纲提出了“到2030年总体癌症5年生存率提高15%”的重要目标，控烟禁烟是降低癌症发生率、死亡率，实现健康中国2030目标最为直接、有效的手段之一。

中国临床肿瘤学会副理事长，小细胞肺癌专业委员会主任委员，吉林省肿瘤医院党委书记程颖也认为，“肺癌与烟草尤其有密切关系，98%小细胞肺癌都与吸烟或二手烟暴露有关，过去三十年，小细胞肺癌的5年生存率还不到2%。但如果戒烟5到9年，罹患小细胞肺癌风险可以降低43%。”

吸烟有害健康，戒烟从自己和身边人开始。中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰院士说，吸烟是对人类健康最重要的危害之一，控制吸烟是人类维护健康所必须采取的最重要的行动之一。对于每个人来说，自己不吸烟，劝诫身边的人戒烟，都是重要的健康选择。

青少年是健康行为养成的关键阶段。中国健康教育中心主任李长宁认为，普及吸烟危害，倡导无烟环境是公民健康教育的重要部分。而推动公众，尤其是青少年充分了解吸烟和“二手烟”暴露的严重危害，需要全社会的共同努力。

对于如何加强传统烟草和电子烟危害宣传，国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安认为，要多用老百姓看得懂、学得会、用得上的形式和内容进行科普。要用好社会共治的大处方，打造政府、社会、个人共建共治共享的控烟新格局，携手推进健康中国建设。

中日友好医院呼吸中心副主任、烟草病学与戒烟中心主任，中国戒烟联盟秘书长肖丹也表示，青少年往往处于好奇心旺盛的阶段，“热衷模仿”造成我国吸烟群体的进一步激增，戒烟也更加困难。单纯的禁烟科普教育，往往难以“触动”他们。

有益的宣传从一条抖音开始。5月31日，由健康中国行动控烟行动工作组指导，一场“烟草与肺癌”公益视频发布暨“无烟为明天，99招拒绝二手烟”抖音公益挑战赛启动会在线召开。《烟草与肺癌》公益广告片，以视觉的方式，呼吁大众远离烟草，守护生命之树，共创健康明天。抖音公益挑战赛则希望借助短视频分享平台对年轻一代的影响力，将“趣味社交”与“公众倡导”相结合，加强“二手烟社会干预”，呼吁广大年轻人积极参与到无烟环境建设中来。

据了解，挑战赛于5月31日至6月28日开展，大众可通过搜索话题#99招拒绝二手烟，录制展现拒绝二手烟的创意短视频，上传并“@世界卫生组织戒烟与呼吸疾病预防合作中心”参与。最终将根据话题相关性及互动排名角逐出30位优胜者。