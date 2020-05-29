曹云超：创建中国医药品牌须重视质量、创新和品牌定位

近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。海正药业全资子公司海晟药业副总经理曹云超在活动期间做客人民网·人民健康，在接受采访时，他表示，我国已形成强大的制药工业供应链，技术长足进步，创新能力越来越强，对中国制药产业未来非常有信心。

在谈到在此次疫情中，作为制药企业应该发挥怎样的作用，怎样践行社会责任时曹云超表示，疫情发生之后，印象最深刻的就是国家以人为本的战疫努力，把人民群众的生命安全放在第一位，竭尽全力防控疫情。而全社会无论企业还是个人都在积极配合政府的防控措施，做好自己力所能及的事情来帮助疫情的防控。

曹云超表示，作为药企，在疫情防控中必须守好自己的阵地。

曹云超表示，疫情期间某广谱抗病毒药物成为潜在对新冠病毒有效药物，公司在大量生产的同时把价格压到比国外同款药品价格低很多，体现了作为制药企业的社会责任。同时，在药品获批之后，公司不计成本扩大产能，员工也加班加点甚至吃睡在工厂中，保证药品供应。他还介绍说，在国内疫情缓解之后，公司也在积极投入到全球战疫之中，为人类最终战胜新冠疫情做出自己的贡献。

在谈到中国制药产业如何发展时，曹云超表示，近年来，我国逐渐形成了强大的制药工业供应链，西药从过去的仿制药，一步一步走向创新发展，自主研发。在发展过程中，中国制药产业技术水平取得了长足的进步，也积累了大量的科技人才，制药企业的管理能力也有很大的提升，同时也拥有了越来越多自主知识产权的药物产品。

在谈到创建中国医药品牌时，曹云超表示，创建品牌，首先是要有过硬的产品质量，质量是品牌的根基；第二是创新，只有不断的自主创新，不断的探索人类疾病的未知领域，医药企业才能实现可持续发展；第三是明确品牌定位。

对于中国制药产业如何形成全球影响力，曹云超表示，对于我国制药企业及整个制药行业都非常有信心，但形成全球影响力还需要时间。