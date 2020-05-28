毛群安：创新治理方式方法 打造有“韧性”的健康城市

人民网北京5月28日电 28日，国家卫生健康委员会规划发展与信息化司司长、全国爱卫办副主任毛群安做客由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“健康城市建设 助力健康中国”的专场论坛上，毛群安表示，要充分利用好健康城市和健康村镇建设这个抓手和平台，推动各地落实好健康相关工作，助力健康中国建设。

《“健康中国2030”规划纲要》中提出，把健康城市和健康村镇建设作为推进健康中国建设的重要抓手。毛群安指出，全国爱卫办联合各个成员单位，重点开展了三个方面的工作：

一是做好顶层设计。2016年全国爱卫会印发了《关于开展健康城市健康村镇建设的建设意见》，围绕健康环境、健康社会、健康服务、健康文化和健康人群五大领域，推进健康城市、健康村镇的建设。

二是开展试点探索。确定38个健康城市试点市，不断积累好的经验做法。如江苏省苏州市提出“主动健康”的建设模式；上海市嘉定区采取“赋权社区”等措施；广东省珠海市结合粤港澳大湾区发展需要及健康城市建设提出大湾区建设战略目标；四川省成都市提出从部分到整体的“健康细胞”建设模式。

三是开展评价。2019年，全国爱卫办对全国300余个国家卫生城市开展了一次全面的评价工作。从结果来看，各地健康城市建设工作稳步推进，健康治理的水平不断提升，在各个领域都取得了比较显著的成效。

针对如何完善健康城市建设等相关问题，毛群安指出，从政策机制看，要真正把健康融入所有政策。作为城市的管理者，要有健康促进意识，制定并完善涉及交通、食品药品、教育、养老、社会保障等各领域的综合策略和干预措施，实现健康与经济社会良性协调发展。此外，还应加强公众健康素养、科学素养和文明修养，利用大数据、互联网、人工智能等创新治理方式方法，打造富有“韧性”的健康城市。