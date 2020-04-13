国务院联防联控机制：针对疫情防控需求开展爱国卫生运动

新华社北京4月12日电 今年4月是第32个爱国卫生月。全国爱国卫生运动委员会办公室副主任、国家卫生健康委员会规划司司长毛群安12日说，今年爱国卫生月活动强调聚焦重点场所、关注薄弱环节，也针对南北方不同的传染病流行特点，组织开展有针对性的病媒生物防制工作，为传染病防控奠定良好的环境基础。

毛群安在当天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上说，在疫情防控形势下，全国爱卫办、国家卫健委会同全国爱卫会各成员单位针对疫情防控不同阶段的要求，聚焦市场环境、生产生活环境等部署开展了一系列专项行动。同时以城乡垃圾、污水、厕所的整洁卫生等为重点，加强公共卫生环境设施管护，推动改善城乡环境卫生面貌。除此之外，围绕个人防护、养成良好饮食习惯、摒弃不良卫生习惯等开展了科普宣传。

毛群安说，下一步，全国爱卫办和各有关部门将继续组织好爱国卫生月活动，指导各地落实环境整治、健康科普等各项任务，巩固疫情防控成果。同时及时总结推广各地的好经验，把分餐制等好的做法形成制度。