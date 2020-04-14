全国爱卫办：爱国卫生运动融入基层治理 为疫情防控奠定良好基础

今年4月是第32个爱国卫生月。“我们将把宣传爱国卫生运动的历史，弘扬爱国主义精神作为重点内容；突出服务于传染病防控；针对疫情防控中群众关注的问题开展更广泛的健康科普和社会发动。”在4月12日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，全国爱国卫生运动委员会办公室（以下简称“全国爱卫办”）副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安表示，爱国卫生运动是一项接地气的工作，必须与基层工作紧密结合，充分动员群众参与，才能取得好的效果。

在新冠肺炎疫情的防控工作中，很多地方都对如何让爱国卫生运动融入基层治理工作开展了积极探索。河南省平顶山市除了组织村两委干部、机关干部、党员，还组建了志愿者队伍，织密疫情的防护网，推动爱国卫生运动在基层开展。武汉市江夏区的社区网格员与爱卫工作人员混合编队，向居民讲解灭鼠知识，引导居民自己动手，清除房屋前后的垃圾杂物，保持环境整洁。4月以来，北京市累计组织了80万人次，开展周末大扫除、城市清洁日等活动，共清理垃圾20万吨，处理病媒孳生地17.7万处，整治各类超市市场640个，投放鼠药28吨，进一步强化了广大群众的健康意识、家园意识、责任意识和公德意识。

在当前“一手抓疫情防控、一手抓复工复产”的形势下，各地纷纷将爱国卫生运动与新冠肺炎疫情的防控相结合。湖北省在中央指导组的指导下，把爱国卫生运动与无疫的社区、小区、单位创建相结合，与复工复产相结合，在全省范围内开展人居环境整治、健康知识普及等十大行动，形成了齐抓共管的整体合力。浙江省组织向企业派驻健康指导员，指导企业复工复产，助推疫情防控和恢复经济两手抓。江西省开出了防病的“大处方”，将环境卫生整治行动纳入到健康江西行动考核指标体系中来，纳入当地政府绩效考核，纳入全省卫生城镇创建内容，构建健康江西的长效机制。山东省发布了分餐制与无接触供餐省级地方标准，提出了“分餐位上”“分餐公勺”和“分餐自取”三种模式，为推广分餐制提供了很好的实践。

“开展爱国卫生运动，有效地改善了环境卫生状况，为新冠肺炎疫情防控奠定了良好基础。广泛发动引导每个人承担起应尽的社会责任，参与社会健康治理，形成了群防群控、全民参与的良好局面。”毛群安说。

环卫行业承担着城市公共区域清扫保洁、公厕管理、生活垃圾分类等工作，既是爱国卫生运动的重要内容，也是疫情防控工作的重要方面。疫情发生以来，全国180万环卫工人、700多万物业服务人员、60多万城管执法人员为守护公众安全、保障城市整洁和安全运行贡献了力量。发布会上，住房和城乡建设部城市建设司副司长刘李峰介绍，环卫工人对城市集中隔离点等重点区域要进行及时消杀，物业人员、城管执法人员全面参与社区防控和联防联控等工作，现在，这些工作仍然在持续。

为改善农村人居环境、促进文明乡风，农村爱国卫生运动也在积极开展。农业农村部农村社会事业促进司副司长何斌表示，农业农村部今年将突出抓好“立足清、聚焦保、着力改、促进美”。即清理死角盲区，由“清脏”向“治乱”拓展；建立健全长效保洁机制，实现村庄由一时清洁向长效清洁转变；引导农村群众转变不良习惯，培养健康卫生、绿色环保的生活方式；把村庄清洁行动与农村生活垃圾污水治理、村庄绿化亮化、乡村产业发展、乡村文明建设有机结合，整体提升村容村貌。

“开展好村庄清洁行动，就是为爱国卫生运动增添色彩，就是要让绿色、健康、卫生的理念化风成俗，干干净净地迎小康。”何斌说。

毛群安表示，将进一步总结各地好的经验好做法，并把这些做法上升为爱国卫生运动的一些政策规定，将爱国卫生运动作为加强基层环境卫生治理的有效抓手，积极推动爱国卫生运动创新发展。他希望通过多部门的联动和社会动员，让更多公众积极参与到爱国卫生运动中来。

全国爱卫办和各部门将继续组织好爱国卫生月的活动，指导各地落实环境整治、健康科普等任务，巩固疫情防控的成果，同时，也会及时总结推广各地的好经验，把好的做法形成制度。“我们将从人居环境、饮食习惯、社会心理健康、公共卫生设施等多个方面着手，不断丰富新时代爱国卫生运动的内涵，深入持久地开展爱国卫生运动，为保障人民群众的身体健康作出新的贡献”。

中青报·中青网记者 张曼玉 来源：中国青年报