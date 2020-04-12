国家卫健委：爱国卫生运动要“接地气” 与基层工作紧密结合

人民网北京4月12日电 （王国菁）12日，国务院联防联控机制就深入开展爱国卫生运动推进城乡环境整治工作情况举行发布会。会上，全国爱卫办副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安表示，爱国卫生运动是一项接地气的工作，必须要与基层工作紧密结合，充分动员、群众参与，才能够取得好的效果。

毛群安介绍，在这次新冠肺炎疫情的防控工作中，很多地方也都在爱国卫生运动融入基层治理工作中开展了积极的探索。北京市充分发挥各级爱卫会和居（村）公共卫生委员会的作用，开展党员回社区报道，发挥党员模范先锋作用，开展周末大扫除、城市清洁日等活动。

此外，毛群安还举例称，河南省平顶山市，除了组织村两委干部、机关干部、党员以外，还发挥志愿者的作用，组建了志愿者队伍，织密疫情防护网，推动爱国卫生运动在基层开展。内蒙古自治区鄂尔多斯市把家庭志愿讲师、妇女志愿服务队等作为抓手，将环境卫生整治和“持家、发展、家教”结合，充分调动广大妇女的主动性和创造性，积极参与农村环境卫生的整治。武汉市江夏区的社区网格员与爱卫工作人员混合编队，向居民讲解灭鼠知识及一些防制办法，引导居民自己动手，清除房屋前后的垃圾杂物，保持居家环境整洁。

毛群安表示，我们会进一步总结各地经验做法，将这些做法上升为爱国卫生运动的一些政策规定，将爱国卫生运动作为加强基层治理的有效抓手，积极推动爱国卫生运动创新发展。