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助力大脑不缺“养”：养元饮品六个核桃成健康中国人论坛点赞之选

2020年06月03日14:40 来源：人民网-人民健康网

近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。会上，各位专家围绕大脑缺“养”怎么办、饮食结构对大脑健康的影响等脑健康相关问题进行了讨论。

后疫情时代以来，伴随着全民健康意识的全面觉醒，“用脑健康”也成为了大健康议题中的又一关注焦点。根据《2018中国国民健康与营养大数据报告》显示，我国白领人群的亚健康比例高达76%，22%的中年人死于心脑血管病，而心脑血管疾病也日渐呈现出“年轻化”趋势，聚焦“脑健康”已经成为覆盖全龄阶层的健康问题。对此，著名营养专家和学者孙树侠、何计国、王旭峰、左小霞、刘金英、付萍齐坐一堂，围绕“营养大脑”议题输出真知灼见。

大脑补给“7+1” 核桃及核桃制品适宜全龄人群

呵护用脑健康的消费需求在即，如何科学、合理地“喂饱”大脑，成为国民日常养生和健康管理过程中的疑问。对此，专家认为，一天一把坚果，可以帮助大脑快速补充营养，重新恢复活力。

中国老年保健协会膳食指导专委会名誉会长孙树侠指出，大脑补给可以用“7+1”营养补充法。“7+1”的“7”是指蛋白质、碳水化合物、脂肪、矿物质、维生素、纤维素和水。其中，脂肪是健脑益智的重要物质，它占人脑的比例高达60%。“7+1”的“1”是指能量，因为大脑消耗很大，甚至达到身体的25%，大脑活力不足便会产生疲劳，因此需要及时补充能量。与此同时，经常补充富含Ω3和DHA的核桃等优质坚果，是提升脑营养的不二法门。

首都保健营养美食学会会长王旭峰则认为，核桃非常有助于大脑和神经系统发育，日常补充对用脑健康很有必要。核桃作为坚果，富含丰富的营养物质，中国营养学会组织编著的《中国居民平衡膳食宝塔》中也对其摄入量进行了推荐，约为25-35克。

核桃适合什么样的人群呢？解放军总医院第八医学中心营养科主任左小霞在圆桌论坛中指出，“核桃或核桃制品适用于所有不过敏人群食用。”她提到，核桃等坚果或豆类是《中国居民膳食宝塔》中推荐的食品，也是每天必须要吃的一种食物。因此只要不是过敏人群，所有人群都适合摄取食用，但学龄前儿童食用时要注意避免呛咳。

不过“核桃难剥还自带苦涩”的特质可能成为了不少人的“痛点”，中国老年保健协会膳食指导专委会名誉会长孙树侠认为，口感好、安全性高，同时还是健康的食品非常适合不爱饮用白开水的孩子，作为补充营养的饮品。

智力发育营养不可缺 助力高考大脑不缺“养”

受疫情因素影响，2020年高考推迟至7月7日举行。实际上，高强度的复习和心理压力不仅会让部分考生出现大脑缺氧、偏头痛等亚健康症状，更会影响考前“临阵磨枪”的冲刺复习效果。这让很多“陪跑复习”的家长十分担忧。

对此，在圆桌论坛上，首都保健营养美食学会会长王旭峰提示家长，高考竞争的不仅是教育条件和环境，更是营养的竞争。特别是优质蛋白、DHA、Ω3等营养元素，是促进智力发育的必需品。

据养元饮品CEO范召林先生曾介绍：“六个核桃贯彻真材实料要求，每年精选采购新疆、云南、太行山三大产区的优质核桃，按照比例科学搭配，同时运用全核桃CET冷萃工艺，对核桃仁及其种皮营养进行萃取，保留了其营养成分，并通过工艺保证核桃营养的完整性，使核桃营养成分大量释放并充分细化，解决核桃营养的全面吸收问题。”

脑健康有的放矢 研发更多、更优质的产品

在疫情后消费时代，关注涉及“健康”的全场景成为必然。而大脑健康绝不仅仅是高考考生和中老年人亟需关注的，而是全龄人群需要认真呵护关照的。

然而在不少人眼中，似乎只有患上了“脑炎、脑肿瘤”等脑部疾病，大脑才处于不健康状态。其实不然，大脑不健康还会以另一种形式存在——大脑“亚健康”。有专家表示，大脑“亚健康”是由于精神压力长时间积累，大脑长期超负荷运转，妨碍了大脑细胞对氧和营养的及时补充，使内分泌功能紊乱，从而出现脑疲劳，引起“亚健康”症状甚至患病。

除了“动”起来，让脑子不去生锈，保证充足睡眠，不要过度用脑之外，还要通过具体的产品让“脑健康”有的放矢。对此，首都保健营养美食学会会长王旭峰也表示，“将脑健康理念变成具象化产品的落地工具。未来，希望企业能够研发出更多、更优质、更好的产品。”

(责编：崔元苑、许心怡)


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