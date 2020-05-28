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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

孙树侠：13条标准判断大脑是否处于饥饿状态 要用“7+1”法来补

2020年05月28日11:04 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月28日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在27日举行的主题为“传播营养科学，守护大脑健康”的圆桌论坛上，中国老年保健协会膳食指导专委会名誉会长孙树侠发言时表示，通过13条标准判断大脑是否处于饥饿状态，并通过“7+1”摄入营养。

“后疫情时期，首先应该把大脑‘喂’好，补充疫情期由于条件限制缺失的大脑营养。”孙树侠介绍了13条判断大脑是否缺营养的方法：

第一主食是否都是精米白面，粗粮摄入不足2两；

第二是否偏爱甜品；

第三是否通过喝茶、咖啡、饮料代替白开水；

第四水果蔬菜每日摄入量是否不达标；

第五每日是否不摄入肉、奶、蛋、鱼、豆类；

第六是否不吃早餐且早餐不含蛋白质；

第七是否很少吃坚果；

第八是否不喜欢吃鸡蛋；

第九每日摄入食物品种不超过20类；

第十是否将油炸食品当做早餐；

十一是否从来不吃猪肝、鸡肝、鸭肝等；

十二是否是素食主义者，不吃植物蛋白、坚果、豆制品等；

十三每日摄入深色蔬菜是否不超过一半。

孙树侠表示，这13条判断大脑是否缺失营养的方法，若有8条回答为“是”，则大脑缺少营养。同时，判断大脑是否处于饥饿状态有是否经常感到疲倦、焦虑沮丧，喜欢打瞌睡，注意力不集中，记忆力减退的症状表现。

大脑处于饥饿状态，怎么办？孙树侠说，运用“7+1”营养补充法。“7+1”中的“7”是指蛋白质、碳水化合物、脂肪、矿物质、维生素、纤维素和水果。

孙树侠具体解释道，蛋白质，脑力活动最基础物质，能提高中枢神经系统兴奋性，消除氨基酸缺乏导致的眩晕、健忘等症状；碳水化合物，脑力活动的能量来源，维持大脑正常功能，缺乏会引起头晕、心悸、出冷汗；脂肪，健脑益智的重要物质，补充最佳脂肪，能够远离由于脂肪匮乏产生的抑郁症、注意力障碍、注意力缺陷及精神分裂症；矿物质，保护和激发大脑，铁元素是智力发育的有利补充，帮助提高认知能力，锌元素是脑细胞酶的活性中心，加强注意力和记忆力功效；维生素，使大脑充满活力，某些维生素对大脑发育和功能运转意义非凡；纤维素和水果，大脑运转的能量主要靠血糖，保持血糖稳定离不开纤维素。

而“7+1”的“1”指能量，大脑每小时消耗11卡路里能量，休息时大脑也需要身体总消耗量的20%，能量不足则抵抗力下降。

(责编：许晓华、李轶群)


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