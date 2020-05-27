全国政协委员王建业：疫情危机孕育改革新机遇

编者按：在2020年全国两会政府工作报告中，“常态化疫情防控”被多次提及。而如何做好这项工作，成为医药卫生界委员们关注的“热点”。

全国政协委员、北京医院院长王建业 （受访者供图）

人民网北京5月27日电（记者 杨迪）新冠肺炎疫情的暴发，使中国医药卫生行业经历了一次大考。常态化疫情防控阶段，疫情防控和常规诊疗如何做到两不误，未来如何完善医院管理制度和体系，对于医院的管理者来说，是一项值得思考的、具有挑战性的问题。在武汉奋战71个日夜，圆满完成新冠肺炎危重症患者救治任务的全国政协委员、北京医院院长王建业，战“疫”归来，他在这方面有很多自己的见解。

问题总会有办法解决

“现在摆在医院管理者面前的，就是在常态化防控的情况下，如何处理好常态化防控与复工复产的关系问题。”这也是王建业此次两会提案中十分关注的问题。他向记者表示，如果防控严格，医院的接诊工作量就小，满足不了病人的需求。比如，原来一天可以做几百个胃肠镜检查、但是由于防控的要求，需要先做筛查，可能现在一天只能做一百个。

“但是话又说回来，如果复工复产的速度过快，就会给防控筛查带来漏洞。所以，如何处理好两者之间的关系，考验着医疗卫生从业者的智慧。”

从武汉归来后，王建业便根据北京市的相关规定，想出了几个办法。

“首先，规定和制度是死的，人是活的。在规定的范围内一定会有办法解决这个问题。”他说到，比如我们提出来“用时间换空间”，把服务的时间拉长，同样数量的病人就不会聚集，这是一个比较重要的举措。

如何用时间来换空间？王建业介绍，据统计，医院每天上午七点到八点，八点到九点，九点到十点，这三个时间段病人流量很大，十一点以后流量就下来了，下午三点半以后流量也下来了。

“我们是老医院，处在市中心，地方非常狭小。通过延长就诊时间，错峰出诊，就能够减少人员聚集，起到防控作用。”王建业说，现在，我们每天按每小时对人流进行统计，画出曲线，把过高的人流峰顶给铺平了，把低谷的地方给抬上去，这样就能大大减少就诊患者和家属的聚集。

充分运用互联网医疗，也是解决患者就诊问题的一个好办法。王建业介绍，在疫情期间，北京医院互联网医院发挥了很大作用。比如患者的化验单结果，通过网络即查询或咨询，降低了到院就诊人数。

减少窗口收费也是非常重要的一环。王建业介绍，经历过疫情以后，医院进一步加强了自助收费系统建设。现在，医院门诊的每一层都有若干个自助收费机，患者用医保卡即可自助缴费，避免了窗口收费人员过于集中的问题。

稳住民生底盘心里更踏实

谈及对今年两会和政府工作报告的感受。王建业表示，这次两会自己觉得最受感动的，就是政府工作报告中提出的民生问题。今年政府工作报告列出的一份长长“民生清单”，很务实、很暖心，牢牢稳住了民生“底盘”，让老百姓心里更踏实。

“这次疫情期间，医院正常开诊量很少，收入减少也比较多，发展受到很大影响。”他强调，现在摆在医院面前的主要就是生存和发展问题。要在严格防控的基础上，大力推进复工复产，走出低谷。

王建业提到，今年的政府工作报告中，财政赤字规模比去年增加１万亿元,同时发行１万亿元抗疫特别国债。又安排地方政府专项债券3.75万亿元，重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设。通过这些举措，一个是稳民心，一个是保就业，还有一个就是兜底民生。

“1万亿的抗疫特殊国债，虽然不是都给医疗，但也会是非常重要的一部分，这对扶持医院走出低谷将很大帮助。”王建业称。

疫情危机孕育改革新机遇

从武汉归来后，王建业针对此次疫情暴露出的问题在两会中建议，实行公共卫生体制特派员制度。由特派员监督地方疫情发生发展情况，监督地方行政部门开展防疫工作。一旦发现疫情，可以派出国家级医疗专家组，及时指导当地的疫情防控工作。

“这次疫情同时暴露出我国公共卫生防疫人才十分短缺，尽快解决公共卫生与防疫人才不足的问题成为当务之急。”王建业认为，加强疾控专业人才引进和培养，提高疾控队伍待遇水平，建立人才激励机制是当下亟待解决的重要问题。

但是在疫情的危机中，也孕育着新的机遇。在王建业看来，随着疫情防控进入常态化，包括公立医院在内的医疗机构也要作出调整，加速改革。

如针对目前患者就医排队聚集的问题，大力推广互联网医疗、自助缴费挂号，减少人员聚集。同时也应进一步提高患者预约的精准度等。

“我们现在希望能够将精准预约控制在10分钟，最长不超过15分钟。”王建业介绍，过去的传统模式是，病人和家属可能早上7点就到医院排队候诊，CT、核磁共振室外有时几十个人在等待。“通过相对精准的预约，完全可以减少病人等候时间。”王建业说。

“将来，我们准备将精准预约做到不超过10分钟，不到点您最好不要进医院，不要到候诊大厅聚集。”王建业笑着描述未来的发展图景——患者可以先到公园散个步、喝个咖啡，这样既能解决就医诊疗问题，又能减少聚集，使复工复产的速度更快一些。

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