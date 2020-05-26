全国政协委员、中科院院士段树民：成本不高又有效的措施要坚持

编者按：在2020年全国两会政府工作报告中，“常态化疫情防控”被多次提及。而如何做好这项工作，成为医药卫生界委员们关注的“热点”。

全国政协委员、中国科学院院士、浙江大学医药学部主任段树民

人民网北京5月26日电（记者 杨迪）今年是中国科学院院士、浙江大学医药学部主任段树民担任全国政协委员的第13个年头。身为“老委员”，对于记者提出的问题，他脱口即答，语言深入浅出，非常的“接地气”。

防疫常态化，成本不高又有效的措施要坚持

该如何既搞好常态化疫情防控，同时又不影响正常的经济发展？段树民认为，要坚持做好一些经济又有效的防疫措施。

他举例说，不要有太大型的聚会，戴口罩、检测体温等一些成本不高、又很有效的措施还是要继续坚持。与此同时，一些防疫措施也要避免过度，不要影响到正常的复工复产和生活。

谈到常态化疫情防控阶段能否外出旅游，段树民表示，目前来看，中国对疫情的控制还是比较理想的。民众在国内范围的旅游，可以逐渐恢复。他同时也提示大家，相对来说，户外旅游更安全，只要保持一定的距离，危险性还是比较小的。

体系专业化，要让科学的声音来说话

“公共卫生事关国家安全和发展，事关社会政治大局稳定。”5月24日下午，习近平总书记在参加十三届全国人大三次会议湖北代表团审议时，用两个“事关”点明了防范化解重大疫情和突发公共卫生风险的重要性。习总书记指出：“这次应对疫情，我国公共卫生体系、医疗服务体系发挥了重要作用，但也暴露出来一些短板和不足。我们要正视存在的问题，加大改革力度，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项。”

段树民说，我国有关疫情防控的设计和体系建设其实已经比较完善了，各地公共卫生系统的条件基本可以达到国家的水平，但是却没有很好的运作起来。这里面有一个比较大的问题，就是不够“科学化”。

“专业的东西还是要由专业的人来发声。”段树民如是建议，他认为应该给予专家充分的发言权，而不应该有太多行政管理方面的顾虑，要让科学的声音来说话。

医疗基层化，解决百姓看病“一头热”问题

“疫情的发生，让大家更加认识到了健康的重要性。”谈及疫情带来的影响，段树民感慨颇多。“病人看病难、看病贵，医生工作负担重，医患关系紧张等问题都反映了国家对这个行业的发展投入不足。健康是国民生活质量的第一要素，医疗不是一般的服务行业，有很强的公益性，不能完全市场化。同时，我国的医疗卫生体系建设，特别是分级诊疗制度，需要尽快的推动和贯彻下来。”段树民建议。

他指出，现在很多老百姓还是不愿意到基层医疗机构看病，非要到大医院才放心，这也导致我国的医疗卫生体系处于“一头热”的状态。

“为什么有的老百姓不相信基层医院？一方面是心理认识上的问题，另一方面还有现实的问题。”谈到基层医疗机构的建设问题，段树民“抛”出了自己的观点。他认为，国家在制度设计上应该先从基层医疗机构抓起，一般的疾病首先到基层，基层诊治困难的，再转诊到大医院。

同时，为了更好地推动基层医疗机构的建设，他建议在大医院开展包干制。“比如一个市中心医院负责辖区内几个基层医院的指导性工作，可以通过对基层医院医生的培训进修以及远程网络诊治等形式对基层医生的诊疗进行指导、监督或开展技术培训。”段树民强调，我们国家统筹资源的能力非常强，只要把基层医生的制度设计做好、做实，基层医疗机构的建设完全可以搞好。

“中国做事的效率是很高的，中国人也是非常勤劳的。只要有具体的措施，下定决心去落实，有投入、有制度、有执行，相信未来的健康中国建设一定可以做得更好。”最后，段树民这样说到。