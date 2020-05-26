全国政协委员张其成：发挥特色优势 推动中医药全程参与疾病救治

编者按：在2020年全国两会政府工作报告中，“常态化疫情防控”被多次提及。而如何做好这项工作，成为医药卫生界委员们关注的“热点”。

全国政协委员、北京中医药大学国学院教授张其成

人民网北京5月26日电（记者 杨迪）中医药参与抗击疫情，取得了令人瞩目的成效，是今年两会深受医药卫生界委员们关注的话题之一。作为中医药文化专家，全国政协委员、北京中医药大学国学院教授张其成围绕在常态化疫情防控下充分发挥中医药特色优势、推动降低医疗费用等方面，提出了自己的见解。

未雨绸缪，充分发挥中医药特色优势

中医药是中华文明的瑰宝，具有治未病、辨证施治、多靶点干预等独特优势。在历史上历次应对疫病过程中，中医药都发挥出了独特的优势，形成一套丰富的理论与实践经验。

当前，新冠肺炎疫情防控已经进入常态化阶段。张其成表示，不管是要持续开展的防疫工作，还是未来可能出现的其他传染性疫情，都应该未雨绸缪，充分发挥出中医药的作用。

“在防治常见病、多发病、慢性病、重大疾病和新发传染病方面，中医药具有独特优势和价值。” 张其成提出，无论是在临床救治上还是在社区防控上，坚持中西医并重，推动中医药全程参与救治，可以切实提升治疗效果，保障人民群众身体健康和生命安全。

“但是，中医药在参与早期的疫情防控方面，仍缺乏一些有效的机制和保障措施，这是我国疫情防控体系中待弥补的短板。”他对此建议， 一方面要把中医药融入到重大疫情防控体系当中，确保中医第一时间了解疫情、全程参与；另一方面，即使是在常态化的阶段，国家也要发挥好中医药的作用，使其在疾病的预防、治疗和预后三个阶段始终参与，拥有更多话语权。

完善保障，促进分级诊疗制度快速建立

“新冠疫情暴发后，我国政府第一时间承诺免费救治，国家医保局迅速启动医保支付范围临时调整机制，会同有关部门为新冠肺炎确诊和疑似患者实施费用减免举措，将相关药品和诊疗项目纳入医保支付。” 张其成认为，这一政策为疫情防控提供了坚实保障，同时对医患关系起到正面促进作用。

感受到基本医疗保障在疫情中发挥出的重要作用，张其成说，今年自己的一个提案就是建议公立医院要去市场化，回归公益性，逐步实现全民免费医疗。“当然全民免费医疗，并不意味着是完全免费，也不意味着完全由财政负担，而是一种保障水平更高、个人支付比重甚微的全民医疗保险制度。”他说。

张其成进一步解释，就是依托现有医疗保障制度，统筹使用当前的医保基金和财政资金进行更高的保障，即“基本医疗保险先支付+财政兜底”模式，共同分担医疗费用，避免将财务压力转移到就医链中的医院和患者任何一方。

“基层医疗卫生机构是医疗服务体系的基础，是分级诊疗的关键。”张其成表示，为了更好地引导患者在基层就诊，推进家庭医生制度的建立，基层医疗卫生机构可以将报销比例进一步提高，甚至实现免费医疗，这样可以快速促进分级诊疗制度的建立，充分发挥基层医疗卫生机构的“健康守门人”作用。

他还建议在各级公立中医医院进行试点，充分发挥中医药“简、便、验、廉”的优势，引导患者优先使用中医药。既可以从整体上降低医疗费用，又可以更好地发挥出中医药的优势和特色。

彰显自信，对未来充满信心

作为医卫界的全国政协委员，张其成参加这次两会最大的一个感受就是“充满信心”。他描述了一个细节，当他迎接援鄂归来的医护人员并称赞 “你们都是英雄”时，他们却回答：“我们只是做了应该做的事。”

张其成认为，通过这次史无前例的战“疫”，彰显出了中华民族的文化自信和制度自信。全国人民共同抗击疫情，不分老幼、不分职业，齐心协力做好一件事。这一成就的取得，成之维艰，十分不易。

“对未来，我同样充满信心。”张其成说，新冠疫情最艰难的时期都已经度过。今后，只要我们在进一步深化医药卫生体制改革的道路上，朝着一切以人民为中心的方向前进，相信人民群众看病就医的获得感会越来越强，实现健康中国的前进道路会越来越顺畅。

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