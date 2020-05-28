北京市制定楼宇商场防控指引 电梯按钮每日至少消毒3次

市疾控中心近日制定楼宇商场防控指引，规定电梯按钮、自动扶梯扶手等经常接触部位，每日应至少消毒3次。

防控指引明确，楼宇商场要保持室内空气流通。优先采用自然通风，有条件的可开启排风扇等抽气装置以加强室内空气流动。使用集中空调通风系统时，可参照集中空调通风系统运行防控指引。保证厢式电梯的换气扇、地下车库通风系统运转正常。

商场、超市等应建立员工体温监测等健康监测制度，利用“北京健康宝”等手段，实行“绿码”上岗制。所有商场、超市都要在醒目位置张贴健康提示，利用各种显示屏宣传新型冠状病毒肺炎和传染病防控知识。

楼宇商场日常清洁应以通风换气和清洁卫生为主，对接触较多的桌面台面、购物车购物筐的把手、门把手、水龙头、扶手等公用物品和部位要进行预防性消毒。必要时对地面、墙壁等进行预防性消毒。

运行中的厢式电梯应保证其换气扇运转正常。厢式电梯的地面、墙壁应保持清洁，受到污染时及时进行消毒。电梯按钮及自动扶梯扶手等经常接触部位每日消毒不少于3次。地下车库的地面、墙壁应保持清洁，受到污染时进行消毒。停车取卡按键等人员经常接触部位每日消毒不少于3次。餐厅、大排档、咖啡厅等餐饮区域要保持空气流通，以清洁为主，预防性消毒为辅。食饮具一人一用一消毒。健身房要确保室内空气流通，环境清洁。提醒使用人员接触健身器械前、后做好手卫生。商场楼宇的收银台、服务台等要制定合理的人员路线和分流措施，提醒顾客注意与他人保持1米以上距离。商场中的酒吧、舞厅、电影院、电子游戏厅等室内娱乐场所，应保持空气流通、环境清洁干爽，公共用品用具应一客一用（换）一消毒。（记者 贾晓宏）