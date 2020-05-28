热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

北京市制定楼宇商场防控指引 电梯按钮每日至少消毒3次

2020年05月28日07:59 来源：北京日报

　　市疾控中心近日制定楼宇商场防控指引，规定电梯按钮、自动扶梯扶手等经常接触部位，每日应至少消毒3次。

　　防控指引明确，楼宇商场要保持室内空气流通。优先采用自然通风，有条件的可开启排风扇等抽气装置以加强室内空气流动。使用集中空调通风系统时，可参照集中空调通风系统运行防控指引。保证厢式电梯的换气扇、地下车库通风系统运转正常。

　　商场、超市等应建立员工体温监测等健康监测制度，利用“北京健康宝”等手段，实行“绿码”上岗制。所有商场、超市都要在醒目位置张贴健康提示，利用各种显示屏宣传新型冠状病毒肺炎和传染病防控知识。

　　楼宇商场日常清洁应以通风换气和清洁卫生为主，对接触较多的桌面台面、购物车购物筐的把手、门把手、水龙头、扶手等公用物品和部位要进行预防性消毒。必要时对地面、墙壁等进行预防性消毒。

　　运行中的厢式电梯应保证其换气扇运转正常。厢式电梯的地面、墙壁应保持清洁，受到污染时及时进行消毒。电梯按钮及自动扶梯扶手等经常接触部位每日消毒不少于3次。地下车库的地面、墙壁应保持清洁，受到污染时进行消毒。停车取卡按键等人员经常接触部位每日消毒不少于3次。餐厅、大排档、咖啡厅等餐饮区域要保持空气流通，以清洁为主，预防性消毒为辅。食饮具一人一用一消毒。健身房要确保室内空气流通，环境清洁。提醒使用人员接触健身器械前、后做好手卫生。商场楼宇的收银台、服务台等要制定合理的人员路线和分流措施，提醒顾客注意与他人保持1米以上距离。商场中的酒吧、舞厅、电影院、电子游戏厅等室内娱乐场所，应保持空气流通、环境清洁干爽，公共用品用具应一客一用（换）一消毒。（记者 贾晓宏）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn