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2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

华树成：助力疫情防控、改善医疗服务 “互联网+医疗”作用显著

2020年05月27日19:57 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月27日电 26日，全国人大代表、吉林大学第一医院院长华树成做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“疫情防控常态化下的改善医疗服务”专场论坛上，华树成提出，疫情期间，“互联网+医疗”发挥了重要作用，特别是慢性病、常见病的患者通过互联网医疗远程就诊等，大大减少了线下就医的交叉感染风险。

“在今年这个特殊的背景下，两会召开，意义非比寻常。对于《政府工作报告》中提出的继续推进‘互联网+’，我的感受特别深。”华树成在论坛上表示，疫情发生以后，各家医院立即投入到了既要防控、又要治疗的繁重任务中，在这一过程中，“互联网+医疗”发挥了重要作用。

华树成讲到，疫情期间，吉林大学第一医院安排慢性病、常见病的患者通过互联网医疗远程就诊，大大减少了线下就医的交叉感染风险。“过去我们想推动预约诊疗、预约挂号、远程医疗，很多患者难以适应，但是这次疫情倒逼了医疗机构和医务人员必须开展网上医疗、远程医疗，也使得一些患者和家属需要适应远程医疗和互联网医疗。”华树成说。

主题论坛上，华树成还谈到，“受吉林省高风险地区的疫情影响，吉林大学第一医院的压力非常大，目前我们的门诊量降到了平常的25%左右。”他进一步表示，当前医院的重点还是要做好疫情防控和诊疗工作，同时，接诊数量减少了，更应当提高服务质量、服务态度和服务水平，这对医院品牌的树立提供了非常好的机会。

(责编：李轶群、许晓华)


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