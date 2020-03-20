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国家卫健委：武汉已有43家医院恢复正常医疗服务功能

2020年03月20日16:44 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月20日电（董童）在今日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，湖北省武汉市按照“突出重点、保障全面、均衡布局、统筹推进”的思路，来优先解决急危重症医疗需求，保障常见疾病医疗资源供给，在医院布局上充分考虑群众的就医便捷，来统筹医疗资源和医护力量，推进日常医疗服务的恢复。

郭燕红介绍，在武汉市卫健委官网上，每天都向网友公开已恢复接诊非新冠肺炎患者的医疗机构名称，以及医疗机构的门诊科别和住院服务科室目录、开放的床位。3月19日，武汉市有43家医院已恢复正常医疗服务功能，来收治非新冠肺炎患者。现在的门诊量达到了约2万人次，开设床位近1.8万张，收治的住院患者超过了1万人。

郭燕红说，武汉地区正在抓紧时间，推进医疗机构恢复正常医疗服务，修复正常医疗服务体系，保障好非新冠肺炎患者的就医需求，增加服务供给。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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