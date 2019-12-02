改善医疗服务要走的路还很长，还有不少亟待解决的问题。有关部门要不断推动医疗机构围绕患者需求加大精准服务力度，让患者在看病的各个环节少走弯路，让患者看病更加方便。各级医疗机构要不断完善核心流程，医院不仅要努力提高业务水平，还要攻克一个又一个医疗服务痛点难点，持续改善患者就医体验。

北京市卫生健康委员会主任雷海潮11月30日在健康中国-清华现代医院管理论坛暨北京清华长庚医院创新发展大会上透露，下一步计划把“先诊疗后结算”的服务方式扩展到本市三级医院。据介绍，北京市在今年创新60项改善医疗服务举措的基础上，明年初步打算继续推出不少于20项改善医疗服务的举措。患者在三级医院就诊时，有望不再反复排队划价缴费，而是在完成诊疗离开医院时一并结算费用。（相关报道见A4版）

医疗机构改善服务的目的，就是让患者看病“更精准”“更舒适”。通常讲“看病难”，主要是指优质医疗资源不足，导致找专家看病难。其实对广大患者而言，“看病难”还包括就医道路“难走”，患者在医院就诊需要来回排队就是难点之一。挂号、就诊、取药和各种检查要反复排队，甚至有时一个检查要排几次队才能完成。看病找不对“门”也是难点。一些医院科室划分复杂，让“外行”患者摸不着头脑，稀里糊涂地挂了号，往往不得要领，最终要跑好几个科室才能找到对症的医生。

医疗服务存在的痛点难点，令患者感受和体验不佳，给患者就医带来了极大不便，这些都应是医疗机构自我完善的发力点。2017年北京市医药分开综合改革方案实施后，社区卫生服务机构逐步推出“先诊疗后结算”便民举措，这一举措使患者来回跑腿次数大大减少，深受患者和老百姓的欢迎。到社区医疗机构看病的患者，等到就诊结束后再缴费，如果此前患者与家庭医生已经签约，还可以直接分诊到签约家庭医生，找“熟人”看病。患者就诊结束后，医事服务费和药费、检查费等一起结算，有关改善举措有效提高了患者的就诊满意度。

社区卫生服务机构实施“先诊疗后结算”服务，是北京市改善医疗服务众多举措之一。为了切实解决患者看病遇到的一系列问题，北京市有关部门推动市属医院创新服务、优化流程。自2017年以来，北京市每年均推出市属医院改善医疗服务行动年度计划，连续、系统地推出改善医疗服务措施。北京市改善医疗服务行动涵盖了硬件环境优化、软件服务改善、急诊流程调整、诊疗团队优化等多个方面，“区办市管”“知名专家团队”“非急诊全面预约”“疼痛门诊”等惠民举措不断落地。

改善医疗服务没有完成时，只有进行时。北京市社区卫生服务机构实行了“先诊疗后结算”服务方式等多项改革举措，得到广大患者认可。目前基层卫生机构就诊患者明显增加，诊疗工作量增幅快于二、三级医院的增幅。把“先诊疗后结算”服务方式扩展到三级医院，这意味着本市改善医疗服务工作进一步深化。

改善医疗服务要走的路还很长，当前还有不少亟待解决的问题，包括科学建立预约诊疗制度，缩短患者按预约时间到达医院后等待就诊的时间；提高各医疗机构检查检验同质化水平，大力推动结果互认制度；大力推进区域就诊“一卡通”，整合各类就诊卡，为患者提供高质量的连续医疗服务，等等。

进一步改善医疗服务，有关部门要不断推动医疗机构围绕患者需求加大精准服务力度，让患者在看病的各个环节少走弯路，让患者看病更加方便。各级医疗机构要不断完善核心流程，医院不仅要努力提高业务水平，还要攻克一个又一个医疗服务痛点难点，持续改善患者就医体验。

持续改善医疗服务，根本目的是形成诊疗更加安全、就诊更加便利、沟通更加有效、体验更加舒适的医疗卫生服务新模式，推动医疗服务高质量发展，换来市民满满的获得感。各级医疗机构、卫生健康行政部门和相关方面值得为此不懈努力。（评论员 樊大彧）