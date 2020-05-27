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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

曹玲：儿童用药须遵循指南共识 优先选择充分证据证明药物安全的药物

2020年05月27日18:47 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月27日电 日前，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在25日举行的主题为“关注儿童用药安全，促进儿童健康成长”的圆桌论坛上，首都儿科研究所附属儿童医院呼吸内科主任曹玲发言时表示，儿童不是成人的缩小版，儿童自身药物代谢有其独特性。

儿童如何安全用药？曹玲表示，儿童不是成人的缩小版，儿童的器官功能均在生长发育，各个器官、脏器发育不完善，自身药物代谢有其独特性。因此，将成人药用量简单减少1/2或2/3用于儿童是不科学的。

“希望会有专门为儿童使用的药物和相关用药说明，包括药物剂量、毒副作用等。”曹玲说，同时，儿童用药剂型和口味可以更符合儿童特点，设置小剂量和儿童口味的药剂；安全性方面，目前临床医生普遍遵循指南或共识推荐，优先选择有充分证据证明药物安全性的药物，希望药物标注儿童说明。

针对儿童临床药物的不良反应问题，曹玲认为，儿童呼吸系统疾病是儿童最常见疾病。在药物不良反应高发类型中，最常见药物有抗生素、中成药、退热药等。减少药物的不良反应，首先要做到抗生素不滥用。通过宣传教育，比如家长知晓孩子病毒感染使用抗生素没有治疗效果，尽量减少抗生素的使用。同时，中成药治疗最好选择口服用药，选择使用有儿童适应症的药物。另外，从药物的不良反应严重程度来说，我们的原则是，尽量减少静脉用药，也是减少不良反应的手段。

(责编：李轶群、许晓华)


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