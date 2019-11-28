做好康复功能训练防止脚踝再扭伤

对于喜欢跑步和喜欢穿高跟鞋的人群来说，最容易出现的情况就是扭伤脚踝。脚踝扭伤其实就是脚踝部位连接腿骨和脚踝骨，从而最终连接到脚的肌腱被拉伤或撕裂。

据康复治疗师、河南省直第三人民医院医学运动训练部治疗师长孙岩介绍，及时而有效的急救措施对于加快愈合十分重要。严重扭伤患者，需及时到医院就诊。排除是否存在骨折、是否需要配置拐杖或者石膏支具、是否需要药物治疗。专科医生将会指导相关的治疗。

然而，踝关节扭伤后再次扭伤的危险性增加40%~70%，因此，急性期后进行踝关节功能康复锻炼，不但有助于治疗此次扭伤，也可以预防再次扭伤。

孙岩说，应该遵循循序渐进的方式进行功能康复锻炼。

动作一：自重提踵

目的：训练踝关节后侧肌肉

要点：找一处台阶，双脚脚掌触地脚跟悬空，将健侧脚抬起，置于患侧小腿后方。此时患侧小腿肌肉发力将足跟抬起，然后缓慢复原。10个一组，每天4~6组。

动作二：脚跟走路

目的：训练踝关节前侧肌肉

要点：双脚脚尖用力向上勾起，脚后跟触地，双脚交替进行移动。移动10米一组，每天4~6组。

动作三：单腿站立

目的：增强踝关节稳定性

要点：单腿站立，要求身体保持正直，不能有剧烈晃动，保持10秒。进阶训练可以闭上眼睛，保持10秒。每天4~6组。

“在这里提醒大家，运动前一定要做好充分的热身和拉伸之类的准备活动，进行比较激烈的运动时，可通过佩带护具来减少损伤的发生概率。”孙岩提醒说，喜欢穿高跟鞋的人群在发生踝关节扭伤之后，应尽量减少穿高跟鞋的次数。（记者 林辉 通讯员 郝子华 肖婧菁）