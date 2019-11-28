做好康复功能训练防止脚踝再扭伤
对于喜欢跑步和喜欢穿高跟鞋的人群来说，最容易出现的情况就是扭伤脚踝。脚踝扭伤其实就是脚踝部位连接腿骨和脚踝骨，从而最终连接到脚的肌腱被拉伤或撕裂。
据康复治疗师、河南省直第三人民医院医学运动训练部治疗师长孙岩介绍，及时而有效的急救措施对于加快愈合十分重要。严重扭伤患者，需及时到医院就诊。排除是否存在骨折、是否需要配置拐杖或者石膏支具、是否需要药物治疗。专科医生将会指导相关的治疗。
然而，踝关节扭伤后再次扭伤的危险性增加40%~70%，因此，急性期后进行踝关节功能康复锻炼，不但有助于治疗此次扭伤，也可以预防再次扭伤。
孙岩说，应该遵循循序渐进的方式进行功能康复锻炼。
动作一：自重提踵
目的：训练踝关节后侧肌肉
要点：找一处台阶，双脚脚掌触地脚跟悬空，将健侧脚抬起，置于患侧小腿后方。此时患侧小腿肌肉发力将足跟抬起，然后缓慢复原。10个一组，每天4~6组。
动作二：脚跟走路
目的：训练踝关节前侧肌肉
要点：双脚脚尖用力向上勾起，脚后跟触地，双脚交替进行移动。移动10米一组，每天4~6组。
动作三：单腿站立
目的：增强踝关节稳定性
要点：单腿站立，要求身体保持正直，不能有剧烈晃动，保持10秒。进阶训练可以闭上眼睛，保持10秒。每天4~6组。
“在这里提醒大家，运动前一定要做好充分的热身和拉伸之类的准备活动，进行比较激烈的运动时，可通过佩带护具来减少损伤的发生概率。”孙岩提醒说，喜欢穿高跟鞋的人群在发生踝关节扭伤之后，应尽量减少穿高跟鞋的次数。（记者 林辉 通讯员 郝子华 肖婧菁）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn