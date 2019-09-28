脚踝肿胀 可不是水喝多了这么简单

肿胀在医学术语里称为水肿，它在脚踝部位较为常见。很多人觉得脚踝肿胀是水喝多了导致的，其实不然。美国《预防杂志》网站近日对此进行了分析，总结出脚踝肿胀的12个原因。肿胀如果不进行治疗，肿胀的脚踝会变得疼痛，走路困难，关节僵硬，皮肤拉长。更令人糟心的是，肿胀或是血栓、感染，甚至心脏有问题的征兆。

整天坐着或站着：如果你的工作需要长时间站（或坐）在一个地方，那么脚踝肿胀是很自然的现象。纽约市西奈山医院的足踝外科主任斯蒂文·温菲尔德医生解释说：当你四处移动时，参与运动的肌肉帮助你把体液和血液输入和排出四肢。然而，如果没有处于运动状态的肌肉的帮助，血液和体液就会聚集在足部和脚踝。

怀孕的副作用：孕妇在怀孕期间身体所经历的诸多变化中，脚踝肿胀可能是最常见的。根据美国妊娠学会的说法，这主要是由于妇女在怀孕期间生成的多余的血液和体液软化了身体，并帮助它随着婴儿的生长而膨胀。激素功能的变化和静脉的额外压力也可能导致怀孕期间脚踝肿胀。

受伤：无论你是撞到了桌子还是跑步扭伤了脚踝，受伤都是造成脚踝肿胀的常见原因。当脚踝受伤时，身体会向这个区域输送额外的血液；这不仅会带来起到愈合功能的细胞，而且会导致肿胀，从而使受伤的关节保持不动。在受伤的情况下，肿胀也可能伴有发红或淤青。

正在酝酿感染：虽然踝关节周围未经治疗的伤口会感染关节的内部，但任何进入血液的细菌都有可能最终进入关节。感染最明显的迹象就是肿胀、压痛、发热和发红。

婴儿和老年人特别容易患上化脓性关节炎，即细菌或真菌感染导致关节炎症，同时伴有红肿、疼痛和发烧。此外，有些皮肤病（如蜂窝织炎，一种迅速传播的细菌感染，它会使皮肤呈现红色、水泡状）也会造成脚踝部位肿胀，因为它经常出现在成年人的小腿部位。

淋巴水肿：淋巴系统将淋巴液（含白细胞和废物）输送到全身。然而，对于淋巴水肿患者来说，他们的淋巴系统受损或堵塞，导致淋巴液淤积在肢体远端。虽然某些癌症(和癌症治疗)会引起淋巴水肿，但感染也会刺激肿胀。淋巴水肿的症状还包括手臂或腿部感觉沉重或紧绷，不能正常活动，反复感染，皮肤硬化或增厚，睡眠困难。

体重增加：超重和肥胖的人脚踝肿胀有两个原因。首先，在关节周围施加的额外重量会引发关节周围的液体潴留。此外，多余脂肪细胞中过多激素的储存也会导致激素功能发生变化，从而造成液体潴留。

服用了某些药物：由于药物（包括非处方药）与身体的复杂相互作用，它们可能导致脚踝肿胀。某些药物会导致液体潴留。一些治疗血压的药物、抗炎的类固醇，甚至非甾体类抗炎药（如布洛芬），就有这样的副作用。雌激素和一些抗抑郁药也会造成脚踝肿胀。

关节炎：关节炎的症状包括关节肿胀、疼痛、僵硬和难以移动等。这种病在老年人中非常常见，会影响全身的关节，包括脚踝。与关节炎相关的炎症导致了关节肿胀。

血栓的迹象：脚踝周围肿胀最令人震惊的原因之一就是血栓（通常会蔓延到腿部向上更远的部位）。如果一侧的肿胀持续向上蔓延，就需要及时做检查。在某些情况下，血栓会进入肺部并导致危及生命的肺栓塞。如果你注意到了血栓的其他迹象（如疼痛、呼吸急促、感觉头昏眼花、皮肤发红或变色），要立即看急诊。

静脉工作缺乏效率：静脉功能不全会影响血液循环回心脏，让血液汇集在脚和脚踝上。随着时间的推移，静脉的单向阀门的伸展功能变差，导致液体渗漏。当阀门因老化或久坐而损坏或变弱时，就会发生这种情况，它在50岁以上的中老年妇女中更为常见。

也有可能是心脏有问题的一个症状：充血性心力衰竭（冠心病或高血压所致）患者至少有一个心室不能正常泵血。如果心脏不能泵出足够的液体，液体就会倒流。这种情况通常发生在足部和脚踝，导致肿胀。在更严重的情况下，它可以向上延伸到腿。心力衰竭的其他症状包括呼吸急促或心跳不规律、持续咳嗽和胸痛等。

有肝脏或肾脏问题：肾脏和肝脏功能不全会影响体液含量，造成液体滞留，导致踝关节肿胀。在肾脏受损或有肾病的情况下，肾脏要么留下过多的液体和钠，要么血液中没有足够的蛋白质，这会导致液体在下肢淤积。当肾功能衰竭时，肿胀和压痛会影响膝盖以下的整个腿。肝病也涉及血液中的蛋白质水平低，造成液体渗漏，导致下肢肿胀。

编译/郭少山