中医药防控进社区，“武昌模式”有示范意义

新冠肺炎疫情暴发以来，中医药社区防控的启动使中医药诊疗在早期介入、全程参与、后期康复过程中发挥了独特优势。有着近130万常住人口的武昌区是武汉市新冠肺炎疫情的重灾区，武昌区依靠原有的社区、中医药、互联网基础，打响了武汉保卫战社区防控的“第一枪”。近日，全国政协委员、民盟湖北省委会副主委、湖北中医药大学副校长马骏接受了中国妇女报·中国妇女网记者采访，就“武昌模式”在中医药进社区中的示范作用进行了详细介绍。

记者：什么是“武昌模式”？

马骏：“武昌模式”简单说就是“中药通治方+社区+互联网平台，使中医在第一时间介入，第一时间在社区内用上中药。”在武昌，从预防、治疗到康复，中医药的全程参与使防控效果达到最佳。“武昌模式”的提出者之一，国家中医药管理局医疗救治专家组组长、中国科学院院士仝小林认为，这一模式在未来应对重大公共卫生事件时具有示范意义，及时推广可为新发、突发重大公共卫生事件的医疗处置提供全新的“解题思路”。

记者：中医药在今后发展中如何助力推广“武昌模式”？

马骏：“武昌模式”的关键在于强大的中医药专业力量的支撑。然而目前，大部分社区卫生服务机构的中医药专业力量亟待加强，比如，武昌区水果湖街社区卫生服务中心服务人口8.6万人，只有4名中医师，人均服务居民2万人以上，其他社区中心配备的中医师一般在9人以下，且学历职称一般较低。推进中医药进社区，可促进社区卫生服务机构的中医药服务水平、服务网络、服务内涵等建设，加强社区卫生服务机构的中医药专业力量，助力推广“武昌模式”。

记者：请您谈一谈对于推进中医药进社区有何建议？

马骏：首先，中医药进社区工作离不开政府的主导作用。

其次，要进一步推进建立区域性中医医联体和中医专科联盟。可以当地中医院为龙头，向社区卫生服务机构延伸对口支援的医联体，形成资源共享、上下联动的分级诊疗机制。

第三，搭建全方位互联网信息平台，进一步推进中医药服务互联网化。一方面，为社区卫生服务机构组建远程中医医疗协作网，让老百姓在家门口就能享受省级专家的优质中医医疗服务，实现远程中医专家会诊。另一方面，开发更便捷的手机APP，让更多全国资深中医师通过手机APP一对一远程指导社区病人服药及给出建议。

第四，加大中医药人才的培养，加强社区卫生服务机构的中医药服务能力。可通过医院托管、医生下基层等活动，实现大医院与社区卫生服务机构之间中医药人力资源和设备资源的共享；利用互联网开展在线咨询活动；实行人才网格化管理，让中医药人员可以直接加入所在社区的中医药科普、治疗及寻医问药工作，该工作可以志愿者或兼职方式完成。（记者 耿兴敏）