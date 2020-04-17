专家：“武昌模式”为应对突发重大传染病事件提供了好的借鉴

人民网北京4月17日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。会上，中国科学院院士、中国中医科学院首席研究员仝小林表示，用寒湿疫方，加社区，加互联网形成了武昌模式，这个模式是未来在新发突发重大传染病时是个非常好的借鉴模式，

仝小林介绍，武汉疫情出现社区传播后，中央指导组果断决策，将中医药的治疗和干预纳入到“四早”内容，即早发现、早报告、早隔离、早治疗。结合社区拉网排查，第一时间为集中隔离点的发热、疑似，包括轻型、普通型的患者，也包括一些密接人群发放药物。

1月29日启动武昌模式，跟武昌区政府、湖北省中医院商讨如何迅速把药物第一时间，通过社区服务中心发放到每个病人手中。当时考虑都在隔离，对发热的、疑似的，还有已经确诊的轻型、普通型，用我们当时的通治方“寒湿疫方”，从2月3日开始大面积发药。发药后，用寒湿疫方，加社区，加互联网就形成了武昌模式。

武昌模式后面的互联网，主要是APP扫码，仝小林介绍，病人扫药袋上的二维码后进入有680多人的后方医师队伍平台，他们给病人进行解答，哪些症状能吃，哪些症状不能吃，包括用药后可能产生的反应，以及心理疏导等等。

在整个武昌区，包括洪山区、东西湖区，整个武汉，包括武汉周边地区，寒湿疫方共发放了72.3万副，覆盖5万多发热、疑似新冠轻型、普通型患者。加上另一副中药方，可以说覆盖面非常广，使很多病人在早期就得到控制，不向重症发展。

“武昌模式是未来在新发突发重大传染病上是个非常好的可以借鉴的模式，就是第一时间中医药早期介入，第一时间让病人吃上中药，这是未来一个很好的模式。” 仝小林说。