蔡庆峰：做好医美知识教育 提升消费者鉴别能力

人民网北京5月24日电 （董童）近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在24日举行的主题为“医美规范化发展”的圆桌论坛上，上海华美医疗美容医院总经理蔡庆峰表示，应对年轻消费者进行医美消费相关的教育，提升消费者鉴别能力。

蔡庆峰表示，年轻人是医美消费的主力，但是年轻的消费者对医美产品和医美机构的鉴别能力还有所不足，哪些医美产品是自己需要的，哪些优势销售人员推荐给自己而不需要的；哪些医美机构是正规的，哪医美机构是不正规的，这让年轻的消费者们都很困惑。

蔡庆峰认为，应该加强对消费者的教育，利用包括媒体在内的各方资源，把科学健康的医美知识普及给普通消费者尤其是年轻消费者，让他们在选择医美产品和医美机构时有更多的知识储备，防止受骗上当，也有利于他们在合法权益受到损害时候依法维权。