《百万体检人群健康蓝皮书》发布

眼睛不仅是灵魂的窗户，更是全身健康的监测窗口。眼底健康状况究竟如何？通过眼底照片可以监测全身健康状况吗？又该如何做好健康管理？

8月6日，爱康集团联合国家科技信息资源综合利用与公共服务中心眼科大数据联合实验室以及Airdoc发布基于视网膜人工智能评估的《百万体检人群健康蓝皮书》。这也是自2019年以来，爱康再次携手合作伙伴，对中国体检人群眼底健康更进一步的科学性分析，此次蓝皮书发布也同步于人民网、新华网等多个平台发布，直播观看量超70万。

此次蓝皮书评估样本量突破百万，实现了基于视网膜人工智能评估的百万体检人群的健康状况评估。此蓝皮书的发布对国民健康管理具有指导性意义，全力助推“共建共享 全民健康”的健康中国战略，实现国民健康梦。

中华医学会健康管理学分会主任委员曾强，北京健康管理协会会长邱大龙，国家科技信息资源综合利用与公共服务中心眼科大数据联合实验室主任胡红亮，首都医科大学附属北京同仁医院副院长魏文斌，爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚，Airdoc创始人、CEO张大磊，爱康集团助理副总裁汪朝晖，Airdoc首席医学官陈羽中等重磅嘉宾参加此次发布会，共同探讨眼底健康状况的现状，并针对健康管理提出专业见解，旨在共同推进爱眼护眼的健康生活理念，提高慢病风险防控意识，减少恶性心脑血管疾病发生，为“健康中国2030”的早日实现作出积极贡献。

健康体检是国民健康的守门人

作为我国健康管理行业的领军人物，中华医学会健康管理学分会主任委员曾强发表演讲：“定期健康体检是预防的有效手段，通过定期健康体检，了解自身健康状况，并对于慢性疾病、癌症等相关疾病真正实现早发现、早诊断、早治疗。保障生命的同时，也节省了大量的医疗开支。所谓治未病不光是减少我们的痛苦，也给社会资源进行大量的减少，可以说，在健康管理道路上，健康体检是国民健康的守门人。而人工智能必将助力健康体检和健康管理。”

为爱康点赞

北京健康管理协会会长邱大龙作为健康管理创新理念的倡导者，不断推动健康体检和健康管理服务品质的提升，对于爱康在健康管理道路上的点点滴滴，邱大龙会长表示：“免费开通新冠病毒专家咨询热线；设立奖励基金，助力新冠病毒疫苗研发；为两期新冠病毒疫苗注射的志愿者提供5年免费体检；支援武汉，10天之内核酸检测数量近30万；以及北京和大连疫情下的积极驰援，我觉得爱康集团荣获‘2020年度特别关注奖-战役先锋企业’称号实至名归。”

AI+大数据，助力健康中国

眼健康工作的推动，离不开国家、企业、健康管理机构以及个人和家庭的不断努力，更离不开AI赋能，眼科大数据平台的共建共享。国家科技信息资源综合利用与公共服务中心眼科大数据联合实验室主任胡红亮以“健康管理新态势”为主题作了演讲：“要实现个性精准，在以前有很多难点，现在借助大数据人工智能的技术能够实现千人千面精准的服务，通过人工智能和大数据，能够更有效的进行健康管理。”

精准预防是关键

首都医科大学附属北京同仁医院副院长魏文斌在演讲中分享：“眼健康是全身健康的重要一部分，高血压、糖尿病等都与眼健康息息相关，通过眼睛可以看全身的健康，看心脑血管的危险程度。有了人工智能和信息学的应用，早期筛查、早期干预和长期监管才能真正的落实，才能针对不同人群做到个性化和精准化的健康管理。”

大咖话健康

《“十三五”全国眼健康规划（2016-2020年）》指出：眼健康是涉及民生的重大公共卫生问题和社会问题。此次发布会，爱康邀请到了眼科领域、健康管理领域专家，共探健康管理之道。

圆桌论坛（从右至左）：Airdoc首席医学官陈羽中，首都医科大学附属北京同仁医院副院长魏文斌，爱康集团创始人、董事长兼CEO 张黎刚，国家科技信息资源综合利用与公共服务中心眼科大数据联合实验室主任胡红亮，主持人刘曦

圆桌论坛上，爱康集团创始人、董事长兼CEO 张黎刚说，AI的意义能够复制并放大专家经验，应用到基层，特别是对于体检机构，能够提升筛查水平和医疗质量。爱康在人工智能和大数据的应用上一直走在前列，通过新技术不仅弥补了医疗资源的不足，也能更好的助力健康管理。

首都医科大学附属北京同仁医院副院长魏文斌表示，通过人工智能在眼健康管理过程中把高危人群筛选出来，针对高危人群提供一对一的个性化健康管理措施，是很有必要的也很有意义的。所以人工智能在眼科领域的价值，第一是筛查，第二是辅助诊断系统，第三是全生命周期的眼健康管理。

国家科技信息资源综合利用与公共服务中心眼科大数据联合实验室主任胡红亮认为，人工智能应用的大众化是未来的发展趋势，可以很好地作为决策参考，但也离不开权威专家的指导，更离不开权威机构和行业领先大咖们对于应用标准和评判基础的制定，相信未来人工智能的应用会愈发成熟和广泛。

Airdoc首席医学官陈羽中表示，健康管理需要整个社会的投入，全民健康提升的性价比是对预防和健康管理的投入，通过人工智能，在健康管理的过程中及早发现重疾风险和疾病隐患，真正做到早发现、早诊断、早治疗，这才是人工智能赋予健康管理的最大意义。