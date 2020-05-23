重视眼底早期筛查，加速新药引进，是提升我国眼健康水平的关键

在新冠肺炎疫情防控走向常态化的特殊背景下，2020年全国两会于5月21日正式拉开大幕。经过举国应对这场传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件，保障人民生命安全和身体健康的首要性与迫切性愈发凸显。昨日，国务院总理李克强在2020年《政府工作报告》中明确指出，要加强公共卫生体系建设，提高基本医疗服务水平，围绕保障和改善民生，推动社会事业改革发展。

我国每年有接近4亿名患者饱受各类眼科疾病的困扰，严重威胁着人民群众的身体健康和生活质量。据世界卫生组织发布的（WHO）《世界视力报告》，中国是全球盲和视觉损伤患者数量最多的国家之一，目前全国约有盲人670万，占世界盲人总数的18%。今年是“十三五”规划收官之年，眼健康作为国民健康的重要组成部分，已成为涉及民生要务的重大公共卫生问题和社会问题。而如何减轻眼科疾病给患者及其家属带来的社会和经济负担，也进入了推推进和提升眼病防治工作的“攻坚”阶段。

5月22日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛继续举行。在主题为“加快推进国家防盲治盲体系建设”的专场论坛上，全国人大代表、山东中医药大学附属眼科医院院长、山东中医药大学眼科研究所所长毕宏生，全国人大代表、徐州市第一人民医院主任医师、徐州市眼病防治所所长李甦雁，全国人大代表、山东省眼科医院院长、中国医学会眼科分会角膜学组组长史伟云，全国政协委员、北京同仁医院眼科中心主任、中国医师协会眼科医师分会会长、中华预防医学会公共卫生眼科学分会主任委员王宁利应邀做客，围绕倡议推广眼底疾病规范化早期筛查、呼吁加速引进临床急需的创新眼科药物等话题建言献策，致力于解决广大中国眼病患者迫切的医疗需求，加快推进中国防盲治盲体系的建设，助力中国眼健康防治事业发展。

早诊早治是关键，眼底疾病筛查应 “关口前移”

据悉，各类眼科疾病中，眼底疾病患者占到了全部致盲眼病患者的一半以上，是不可逆性治盲的首要病因，严重威胁着人民群众的健康和生活质量，是我国推进防盲治盲工作中的一大重点。用李甦雁代表的话说，“眼底是透视全身健康情况的窗户，通过眼底检查可以预警或判断许多慢性疾病的严重程度。“

随着我国经济的发展和人均寿命的延长，“老龄化”社会常见的高血压、糖尿病、动脉粥样硬化性心血管疾病等慢性病的发病率的上升，都可导致眼底病变。当前我国眼底疾病的发病率不断上升。李甦雁表示，“眼底疾病不仅会导致视觉损伤，还有不可逆的盲，患者无法通过治疗再次复明，严重影响生活质量，也给患者个人、家庭全社会造成了很大的负担。所以，眼底疾病的早期筛查、早期治疗至关重要。”

国家卫计委2017年公开资料显示，我国糖尿病患者对定期进行眼底检查的知晓度和接受规范眼科治疗的程度仍然有待提升。因此，在早期对糖尿病、高血压、心血管疾病、高龄等高危群体进行眼底筛查、争取到早发现、早治疗的机会尤为重要，这也能促进患者全身疾病的早诊早治。毕宏生表示：“俗语说‘上医治未病’，从以治病为中心到以健康防治为中心，通过早发现、早预防，让小病不要发展成大病，这也是健康中国建设过程中始终秉承的理念。”

李甦雁代表进一步呼吁，设立包括视力、眼压、眼底照相和光学相干断层扫描检查（OCT）在内的眼底疾病标准检查包，并将其写入各项眼底规范诊疗流程指导文件。 “这四项检查都是可以快速完成的无创检查，结合起来可以识别绝大部分的眼底病变。我们建议将这四项检查作为眼底疾病一线首要检查，帮助医生根据患者的病情定制个体化的治疗方案，让患者得到及时、有针对性的治疗。”

此外，针对我国超八成糖尿病等慢性病患者就诊于县级及以下医疗机构，但过半眼科专业医师集中在一、二线城市三甲医院的医疗资源不平衡的现状。毕宏生建议，应联动城乡不同级别的医疗机构，通过分级诊疗、互联网线上远程问诊等手段，共同推进眼底疾病早诊早治的工作，帮助基层县域患者尽早发现疾病，解决疑难杂症，并帮助基层医疗机构培养专科人才队伍，促进眼底疾病诊疗的规范化进程。

加速引进创新眼科药物，切实解决临床治疗急需

除眼底疾病外，我国眼表疾病患者的总数极为庞大，给患者的生活质量带来深刻的影响。在我国，发病最多的眼科疾病分别是白内障、青光眼、糖尿病视网膜病变、角膜疾病、老年性黄斑变性和高度近视。值得注意的是，不同于糖尿病视网膜病变、青光眼导致的不可逆致盲，白内障、角膜盲等眼科疾病的致盲，可以通过有效治疗恢复视觉质量。

据王宁利介绍，“十三五”规划实施以来，我国的眼病防治事业已取得了飞跃式的进步。过去10年，我国致盲率下降了25%，白内障手术覆盖率已接近70%，并作为惠民手术被纳入国家医保，这些振奋人心的事实都标志着我国眼科治疗领域所收获的蓬勃发展。

近年来，随着国家对于眼科健康的重视和投入，和加紧各级医院眼科医疗队伍的建设，目前我国每5万人中拥有1.2名眼科医生，超过了世界卫生组织对眼科工作人员平均数字的要求。但另一方面，史伟云指出，“在国内眼科新药开发科研工作上，我们大部分情况下依然落后于国际顶尖水平，临床缺少高效、安全的创新药物。”

因为创新药物的缺乏，导致许多患者在实际诊疗过程中没能有效地控制疾病，随之产生治疗依从性差、因反复复发而就诊等问题，致使疾病治疗难度增加，反而消耗了更多的医疗资源，增加了治疗负担，难以从根本上帮助患者去除疾病困扰，改善生活质量，恢复社会功能。

2017年以来，雷珠单抗等眼科创新药物进入《国家医保药品目录》乙类品录，并在全国各地乃至新疆、内蒙古等边远地区迅速落地践行，给众多眼底疾病患者带来实际利好。而自2018年以来，国家药品审评中心先后发布两批《临床急需境外新药名单》，引进了多种罕见病和肿瘤治疗领域的新药，给民生健康带来了福音，但眼科领域的新药尚付诸阙如。

今年全国两会期间，史伟云、王宁利等多位代表倡言呼吁“眼科疾病治疗药物纳入第三批临床急需境外新药名单”。用王利宁的话说，“引进先进技术与创新成果是促进学科发展的重要途径。现阶段引入新药能够彻底提升国内眼科现有治疗手段，缩小国内外治疗水平的差距，推动我国相关学科的大步发展，同时也为患者带来了全新的治疗选择，让他们尽早受益于国际前沿科技发展的成果。”

目前全球陆续有用于青光眼、老年性黄斑变性、干眼症治疗的重磅创新药物面世，真正给患者带来了视觉上的长期获益，显著降低了致盲比例，减轻社会医疗负担。史伟云指出，如果能将更多具有新作用机制的药物纳入临床，将为我国临床医药研发的持续发展和对致病机制的深入研究带来巨大的助益。