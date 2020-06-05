《中国眼健康白皮书》发布 年龄相关性眼病成主要致盲性眼病

人民网北京6月5日电（王国菁）今日，国家卫生健康委在北京同仁医院召开新闻发布会，介绍我国眼健康工作进展及成效。发布会上还发布了《中国眼健康白皮书》（以下简称《白皮书》），全国政协委员、全国防盲技术指导组组长王宁利围绕《白皮书》进行解读。

王宁利介绍，目前，我国主要致盲性眼病已转变为糖尿病视网膜病变等代谢性眼病和老年性白内障等年龄相关性眼病，我国眼科疾病谱的重大转变，引导了致盲眼病的治疗转向疾病的防控。

王宁利指出，今年是世界卫生组织发起“视觉2020行动倡议”收官之年，《白皮书》的发布，反映出中国践行“视觉2020年行动”所做的工作。这一行动旨在2020年全球范围内消除主要可避免盲，包括白内障、沙眼、河盲、儿童盲、屈光不正与低视力。

“《白皮书》包括白内障、沙眼、儿童青少年眼健康、近视、普遍眼健康等主要内容。”王宁利介绍称，我国白内障手术覆盖率在2014年已达到62%，目前这一数据预计更高。并且，我国作为人口大国，在2014年就实现了消灭致盲性沙眼的目标。

在儿童青少年眼健康方面，王宁利表示，我国建立了新生儿眼病筛查系统。现已将0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率及视力健康电子档案建立情况已纳入考核体系，且要求0-6岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达90％。

“近视眼已成为我国严重危害儿童青少年眼健康的公共卫生问题，近视防控已上升为国家战略。”王宁利称，现在近视眼已完成基线调查，在全国范围内开始了以学校为主战场的防控工作。

对于如何实现普遍眼健康，王宁利表示，重点是医疗服务的可及性，人力资源和医疗服务机构的建设。现在我国90%的县级医院已建立独立眼科，我国眼科医师的数量在2018年已达到4.48万人，实现每五万人拥有1.2位眼科医生的占比。下一步，将继续推进可防可控致盲眼病适宜技术的培训和推广，关注主要致盲眼病防治技术下沉，将关口前移减少致盲眼病的发病率，增加防治效果。