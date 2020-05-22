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北京发布常态化防控下公众科学佩戴口罩指引

2020年05月22日08:24 来源：新华网

在消毒通风良好、严格健康监测、保持社交距离的室内会议及活动场所，以及户外活动在保持1米线社交距离的情况下，可以不戴口罩。在21日举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京疾控部门发布了常态化防控下公众科学佩戴口罩指引。

北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰表示，根据该指引，医务人员和前往医院就诊住院人员、陪同陪护探视人员；有发热或患呼吸道感染病的患者及其接触人员居家或外出时；前往人群拥挤、通风较差的室内公共场所；乘坐地铁等公共交通工具；进入养老、托幼、托育、中小学校、福利等机构时，应当佩戴口罩。

从事公众服务（含窗口岗位）人员，商场、超市、餐饮、酒吧、KTV、美容美发、环卫、公交、地铁、出租车、网约车等行业人员，社区、机关企事业单位、公共场所等测温验证人员，应当佩戴口罩。

年老体弱者、患慢性病人员、孕妇等外出时，或需与他人密切接触而又无法确定风险时；学校师生上课时，建议佩戴口罩。

此外，户外活动在保持1米线社交距离的情况下；在消毒通风良好、严格健康监测、保持社交距离的室内会议及活动场所，可以不戴口罩。

刘晓峰表示，有关行业和单位根据各自工作环境特点，在卫生专业机构或人员指导下，可制定具体场景下佩戴口罩指引。（记者林苗苗）

(责编：许心怡、崔元苑)


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