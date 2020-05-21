推广五一防控做法 推动生产生活全面恢复

新华社电 5月20日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。

中共中央政治局常委、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

会议指出，要认真贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照中央应对疫情工作领导小组部署，有针对性强化薄弱环节，适应疫情变化及时加强重点地区、重点领域防控，防止疫情反弹。加强疫情防控国际合作。总结推广五一期间疫情防控和复业复市的有效经验做法，完善经济社会秩序全面恢复中的常态化防控，促进消费和经济加快回升。

会议指出，当前我国境内疫情得到有效控制，但局部地区出现聚集性疫情的风险依然存在，仍存在一定数量的无症状感染者，必须高度重视，不可掉以轻心。重点要加强对病例的流行病学调查，尽快查清传染源、切断传播途径，加快补齐社区防控、医院感染防范、核酸检测能力等方面短板。继续做好扩大核酸检测范围工作，及时发现无症状感染者。对无症状感染者除严格落实医学管理措施外，一旦出现症状要立即转归确诊病例，坚持实事求是、公开透明发布信息。对防控中发现的共性问题及时通报，各地要举一反三，盯住散发，严防聚集，完善防控工作，保证及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制有效运转，确保对突发疫情做到“四早”。各单位尤其是学校等人员密集场所，要继续落实好通风消毒、测温、保持合理社交距离等常态化防控措施和个人防护要求。在全社会倡导健康生活方式。

会议听取了五一假期疫情防控工作效果评估情况汇报。五一假期是我国疫情防控进入常态化阶段后的第一个小长假，各类交通工具共发送旅客1.21亿人次，各类旅游景区累计接待国内游客1.15亿人次，餐饮和住宿消费较大恢复。经综合评估，假期疫情防控取得较好效果，全国每日新增确诊病例和疑似病例数、尚在医学观察的无症状感染者和本土密切接触者人数、发热门诊每日就诊人次等均低于假期前水平。各地、各有关方面行之有效的防控举措，为做好下一步长假或较大规模人员流动聚集情况下的疫情防控、扩大复业复市范围积累了经验。会议要求，要在此基础上完善常态化防控措施，推动生活服务业加快全面复业复市，满足人民群众正常需要，恢复正常生产生活秩序。

会议指出，全国两会召开在即，要适应防疫形势，按照防疫规定做好防控工作，保障两会安全顺利举行。

领导小组成员丁薛祥、孙春兰、黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志参加会议。