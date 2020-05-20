葛均波：加强学生健康教育 带动提升家庭健康素养

人民网北京5月20日电 18日，全国政协委员，中国心血管健康联盟主席、复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波院士做客2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在由中国心血管健康联盟和人民网·人民健康共同主办的“后疫情时代·心血管疾病救治的新拐点”的专场论坛上，葛均波提到，希望能加强学生健康教育，包括心肺复苏急救知识，孩子们也可以带动提升一个家庭的健康素养。

“健康教育要从娃娃抓起，建议把小学的体育教育课改为健康教育课，除体育锻炼外，也应加入一定课时的健康知识教育，包括健康饮食、用眼健康、疾病科普与心肺复苏等急救技能等多个方面。”葛均波认为，加强孩子们的健康教育可以间接影响整个家庭的健康意识，有助于提升公众健康素养。

对于医疗人才评价，葛均波指出，医务人员不能搞唯论文“一刀切”，在保证科研成果能够得到传播推广的基础上，改善人才评聘机制，减轻一线临床医务人员从业及考核负担。同时，也要健全医务人员培养培训制度，让广大医学生能够受益，从而服务更多患者。

谈及药价，葛均波指出，基本药物制度的确定和推出，对于解决老百姓吃药贵有深远的意义。“我们应依靠专家的力量，在调研的基础上，做到药品优质优价，既保证药企利润控制在合理范畴内，又能为患者提供切实的服务。”要在鼓励药械安全、创新的基础上，制定国家招标制度。

最后，葛均波强调，助力国家医疗卫生事业发展，不能纸上谈兵，要充分利用好优势资源，用实际行动作贡献。

2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛