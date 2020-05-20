换季时节哮喘患者如何自我防护

鲜花盛开的5月本是一年中最美的时节，然而有一类人每到此时便容易受疾病的侵袭。他们就是哮喘患者。春夏之交忽冷忽热的天气，随风飘散的柳絮、花粉，都会诱发他们的病情。今天我们就来说说哮喘患者如何做好自我防护，在这个哮喘病高发时节也能轻松畅快地呼吸。

1、一阵风吹过就喘了起来

支气管哮喘是一种常见的呼吸系统慢性疾病。患者的支气管因慢性炎症而变得肿胀及狭窄，令呼吸不顺畅。主要表现为反复发作的喘息、气短、胸闷、呼吸困难或久治不愈的慢性咳嗽。常与接触花粉、动物的皮毛，吸入一些有异味的气体，剧烈的运动以及上呼吸道感染有密切关系。在重症哮喘急性发作时，患者会有窒息感，烦躁、大汗淋漓、不能平卧、呼吸急促，自己可听到喉咙里有似鸡叫的声音。严重者甚至出现意识模糊，脉率减弱，如不及时救治，将会危及生命。

许多哮喘患者都有这样的体验，刚才还好好的，忽然一阵风吹来，就喘了起来。或白天如常人，夜间莫名其妙地喘息发作或剧烈咳嗽。若有上述现象反复发作，应警惕是否为气道过敏性哮喘，患者需要到医院进行肺功能和过敏原等检测。

花粉引起的哮喘有鲜明的季节性和地域性，具体到每个病人则可能对某种花粉过敏，导致哮喘会在特定的季节和地点发作。与哮喘有关的花粉分为三大类：第一类是大本植物花粉，如枫杨、榆树、柏树、松树、柳树、桑树、槐树等，常引起春季过敏性哮喘；第二类是木植物花粉，如狗尾草、黑麦等，常引起夏末秋初过敏性哮喘；第三类是秀草类花粉，如豚草、篱草，常引起秋季过敏性哮喘。

2、容易诱发哮喘的九种情况

还有一些诱发哮喘的因素不分季节和地域，在我们日常生活中长期存在。它们既有来自外部环境的各种刺激、疾病感染，也有个体活动、饮食用药等因素。正确识别敏感人群和危险因素是预防哮喘最有效的策略。

1.室内尘螨及其分泌物和尸体，可存在于猫、狗、鸟、蚕丝、蟑螂以及羽绒制品等上面。

2.室外花粉。另外，室内、室外的真菌也是常见的诱因。

3.室内空气污染。如香烟烟雾、燃煤油炉烟、燃木草、炒菜油烟、家用喷雾剂及有刺激性气味的化妆品，包括香水、发胶、爽身粉，室内装修材料、油漆的味道，灭虫药气雾、蚊香、来苏水。

4.病毒性上呼吸道感染。例如呼吸道合胞病毒、鼻病毒、流感病毒等引起的上呼吸道感染可诱发和加重哮喘。

5.剧烈运动、过度通气。运动性哮喘的发生与运动的种类、运动的紧张性和周围的气候环境有关。如在寒冷干燥的季节进行跑步、登山、竞走、打球容易诱发哮喘，而在温暖潮湿的夏季进行游泳、划船、骑自行车等运动则较少诱发哮喘；散步、打太极拳等轻微运动较少发生哮喘，而剧烈运动容易使哮喘发作。

6.气候变化和大气污染。气候变化如冷空气、高湿度、低气压、雷阵雨等天气变化易诱发哮喘。大气污染中的二氧化硫、颗粒复合物、光化学烟雾（臭氧和一氧化氮）等也是诱因。

7.食物及食品添加剂。常见易引发哮喘的食物有鱼、虾、蟹、禽蛋、牛奶、腰果、芝麻、桃子等；食物添加剂有防腐剂、增色剂、漂白剂等。

8.药物。如阿司匹林、阿司匹林的复方制剂和其他非甾体类抗炎药（常用的如APC、克感敏、速效感冒胶囊、去痛片、消炎痛、布洛芬、芬必得等）；β-受体阻滞剂（如心得安、氨酰心安、倍他乐克等）。

9.极度的情绪波动。如大哭、大笑、生气、害怕和惊恐等易诱发哮喘。

需要特别提醒的是，疫情期间广泛使用的含氯消毒剂具有刺激性气味，浓度过高、喷洒过于密集时，容易刺激皮肤黏膜或诱发咳嗽、哮喘。

3、首选治疗药物是吸入型激素

哮喘的基本治疗原则是尽可能避免接触过敏原和其他诱因，坚持规律吸入糖皮质激素药物，需要时吸入β2受体激动剂，这是一般性要求。具体到每一位哮喘患者，在不同情况下治疗方案又会有所区别，即哮喘治疗方案始终强调个体化。

支气管哮喘的本质是气道慢性炎症。这种炎症不等同于平时我们讲的细菌或病毒感染所致的炎症，抗生素治疗是无效的。而目前治疗这种炎症最好的药物就是糖皮质激素（简称激素）。与口服和静脉应用激素相比，吸入激素治疗能够使药物更好地到达气道局部，从而发挥抗炎作用。所需的药物剂量小，作用快，安全性高，疗效好，副作用少。吸入型糖皮质激素是长期治疗持续性哮喘的首选药物。

由于气道炎症对各种刺激都非常敏感，所以哮喘难以根治。但是经过长期规范的治疗，哮喘完全可以被控制，也就是达到我们说的“临床治愈”。达到临床治愈的哮喘患者完全可以像健康人一样工作和生活。比如说，球星贝克汉姆从小就饱受哮喘的困扰，但这显然并没有影响到他在球场上的优异表现。所以说，经过规范的治疗，哮喘患者同样可以像常人一样生活，甚至成为职业运动员。

疫情期间，哮喘患者应定期查看药物库存，病情平稳者如有需要，建议一次性去医院适当多补充药品以减少就医频次。如果病情持续恶化，不能控制，应当在做好防护的前提下及时就医。

4、日常起居防护很重要

根据北京市疾控中心5月1日发布的新冠肺炎疫情下市民户外活动指引，市民在户外活动中原则上可以不再佩戴口罩。然而对于哮喘患者来说，眼下是哮喘病高发时节，户外空气中的花粉、污染物以及刺激性气味等都会诱发疾病，而且一旦感染新冠肺炎也会加重哮喘，因此建议哮喘患者当前依然要尽量减少外出，外出时坚持佩戴口罩。

做好日常饮食起居方面的防护对哮喘病患者非常重要。首先，夏季来临，很多人喜欢穿真丝面料的衣服，但是哮喘患者最好不要穿蚕丝做的衣服，因为一些哮喘病人对蚕丝中的变应原过敏。其次，注意哮喘发作是否与进食某些异体蛋白如鱼、虾、蟹、禽蛋、牛奶有关，如有关应尽量忌食。此外还应注意观察哮喘发作是否与吃腰果、芝麻、桃子有关。某些食品添加剂如酒石黄制备的饮料，糕点中加入的着色剂，比如制作糖果、糕点时用于漂白和防腐的亚硝酸盐也可诱发哮喘。再次，慎用或忌用某些可能诱发哮喘的药物，比如阿司匹林及含有阿司匹林的复方制剂（APC、克感敏、速效感冒胶囊）、去痛片、消炎痛、布洛芬、芬必得等，心得安、氨酰心安、倍他乐克等。

如有胃食管反流的患者，还要采取以下措施：一是戒烟酒；二是睡前2小时勿进食，平时少量多餐，忌一次过饱；三是少饮茶、咖啡、可乐，忌食辛辣食物；四是抬高床头15-20厘米。

（作者：朝阳医院呼吸与危重症医学科主任医师）