向阳：良好的家庭教育是儿童早期发展关键因素

人民网北京5月18日电 18日，全国妇联家庭和儿童工作部一级巡视员向阳做客由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“探索普惠性婴幼儿照护服务”的专场论坛上，向阳表示家长是儿童的第一位老师，家庭教育是儿童最早接受的教育，良好的家庭教育是儿童早期发展关键的因素。

“目前我国3岁以下婴幼儿绝大部分都生活在社区和家庭，以家庭抚养和教育为主。”向阳表示，近几年通过做二孩政策对家庭社会影响的调查，包括对0—3岁托育现状需求的调查，了解到影响家庭教育需求两个环节，一是公共资源，二是经济压力。其中公共资源影响二孩政策里前四名的是教育、资源、卫生、社会环境。另外还有70%的父母觉得，目前的精力、家庭状况、是否有人照料，家庭状况也是影响的重要因素。

向阳表示，家庭养育的科学指导十分重要。特别是针对中西部省区的留守儿童、流动儿童的家庭教育，由于父母教育的观念和理念需要进一步加强，这是当前家庭养育面临的一些困难。

“实践证明，促进儿童发展策略的三个主要着力点是儿童、父母和家庭，对家庭提供科学养育的指导是其中的重点，特别是对有照顾困难的家庭提供必要的意见。”向阳表示，目前针对家庭养育需求有五大要素，分别为营养、健康、回应性照料、安全保障、早期学习。为此全国妇联包括教育和卫生健康委等相关部委下发了《全国家庭教育指导大纲》，围绕这五大要素，从0—3岁，孩子的身心发展，提倡母乳喂养等等十个方面，从实际上给家庭如何提供早期家庭照料服务需要开展的一些指导。

“另外，从普惠性方面来说，我们还进行了两个层次的工作，一是因地制宜的开展各具特色的托育服务，第二个就是托幼一体化的服务模式，这十分必要”向阳表示。