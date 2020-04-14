河南出台新政解决上班族“看娃”难题 为婴幼儿照护创造便利

近日，河南省印发《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》，鼓励用人单位灵活安排工作时间，为婴幼儿照护创造便利。

针对不少上班族难以兼顾工作与婴幼儿照护这个现实痛点，鼓励用人单位采取灵活安排工作时间等积极措施，为婴幼儿照护创造便利条件。同时，为方便居民直接在小区内实现婴幼儿托管，河南省将在新建居住区规划、建设与常住人口规模相适应的婴幼儿照护服务设施及配套安全设施。

到今年底，河南将初步建立婴幼儿照护服务政策法规和标准规范体系，各省辖市、省直管县都建立1~2家具有示范效应的婴幼儿照护服务机构；到2025年，基本健全婴幼儿照护服务政策法规和标准规范体系。

河南鼓励以公办民营、民办公助等多种方式，在就业人群密集的产业聚集区域和用人单位完善婴幼儿照护服务设施；支持用人单位单独或联合相关单位举办非营利性婴幼儿照护服务机构，为职工提供婴幼儿照护服务，有条件的可向附近居民开放。各类婴幼儿照护服务机构可根据实际需求，提供全日托、半日托、计时托、临时托等多样化、多层次婴幼儿照护服务。

河南要求各级政府通过采取提供场地、减免租金、培养人才、综合奖补、融资支持等政策措施，优先支持普惠性婴幼儿照护服务机构发展；将婴幼儿照护服务机构和设施建设用地纳入土地利用总体规划、城乡规划和年度用地计划并优先予以保障。

此外，河南还鼓励各级政府采取政府补贴、行业引导和动员社会力量参与等方式，加快推进公共场所无障碍设施和母婴设施建设和改造，开辟服务“绿色”通道，为婴幼儿照护创造安全、适宜的条件。（记者苏建军）