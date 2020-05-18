方晋：解决好儿童早期照护与养育 关乎个人、家庭、国家、社会

人民网北京5月18日电 18日，中国发展研究基金会秘书长、国务院发展研究中心研究员方晋做客由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“探索普惠性婴幼儿照护服务”的专场论坛上，方晋表示，解决好儿童早期照护与养育，不仅对个人，对家庭、社会、国家都会产生非常积极的作用。

方晋称，儿童是民族的未来、国家的希望，儿童时期特别是儿童早期0—3岁是人的一生中成长的关键期和基础期，所以，对儿童早期进行积极的照护、养育，会对其一生的成长发挥关键性的作用。

“这不仅仅是家庭的需求，也是国家发展的需求。要从一个人口数量大国变成人力资源大国，就必须从儿童的早期开始提高人口素质。从这个角度来看，促进儿童早期发展婴幼儿照护服务的意义是非常重要的。”方晋强调。

方晋认为，婴幼儿照护服务的主体是家庭，在解决机构瓶颈和发展短板问题时，我们更重要的一点是为家庭提供支持。特别是在中西部农村，机构服务不符合成本效益，不挣钱，很难覆盖到，这样的话，婴幼儿照护更加依赖家庭、家长，那么政府要投入资源、资金之外，着力点是对家庭提供支持。比如可以通过经过培训的家访员定期定时上门教家长怎么正确带孩子，然后再定期进行回访并解决具体问题。

“我们对幼有所育的‘育’的理解不能太狭隘，应该包括营养、教育、心理、智力、身体各个方面，儿童健康是我们幼有所育最直接的、最根本的目标。”方晋也指出，因此，在人才培养方面要更加注重科学性和专业性，在机构建设方面也要提出更全面、更高的要求。